Real Madrid-Napoli, probabili formazioni: azzurri a caccia degli ottavi di Champions. Partita live alle 21

Madrid, 29 novembre 2023 – A Madrid per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions. Il Napoli di Mazzarri sfida alle 21 il Real: un esame durissimo che però potrebbe portare gli azzurri di Walter Mazzarri alla prossima fase. Qualora Di Lorenzo e compagni battessero i blancos sarebbero automaticamente qualificati per al turno successivo.

Il Napoli potrebbe festeggiare anche con un pareggio, ma lo Sporting Braga non dovrebbe battere l'Union Berlino. L'ultima ipotesi contempla anche la sconfitta: in caso di ko, gli azzurri sarebbero agli ottavi comunque se i tedeschi vincessero contro i portoghesi. In mancanza di uno di questi scenari, il destino di Napoli e Sporting Braga si giocherebbe al Maradona nell'ultimo turno.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): 13 Lunin; 2 Carvajal, 22 Rudiger, 6 Nacho, 23 Mendy; 15 Valverde, 19 Ceballos, 8 Kroos; 5 Bellingham; 14 Joselu, 11 Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Natan, 5 Juan Jesus; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Real Madrid-Napoli in diretta alle 21

Dove vedere la partita in tv e streaming

Real-Napoli è trasmessa in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video.