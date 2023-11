Champions League, Real Madrid-Napoli: le ultimissime e le combinazioni per gli ottavi

Napoli, 29 novembre 2023 – Il possibile primo snodo cruciale nell'economia del Gruppo C di Champions League è arrivato. Parlando del Napoli, che mercoledì 29 novembre alle 21 sfiderà il Real Madrid al Santiago Bernabeu, le combinazioni per staccare già stasera il pass per gli ottavi di finale sono tre. La prima riguarda proprio lo scontro diretto tra le prime due del girone: qualora gli azzurri battessero a domicilio i blancos sarebbero automaticamente qualificati per la fase successiva. Il Napoli potrebbe festeggiare anche con un pareggio, ma contemporaneamente lo Sporting Braga non dovrebbe battere l'Union Berlino. L'ultima ipotesi contempla anche la sconfitta: in caso di ko al Bernabeu, gli azzurri sarebbero agli ottavi comunque qualora i tedeschi, Cenerentola del Gruppo C, vincessero contro i portoghesi. In mancanza di uno di questi scenari, il destino di Napoli e Sporting Braga si giocherebbe al Maradona nell'ultimo turno della fase a gironi.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): 13 Lunin; 2 Carvajal, 22 Rudiger, 6 Nacho, 23 Mendy; 15 Valverde, 19 Ceballos, 8 Kroos; 5 Bellingham; 14 Joselu, 11 Rodrygo. Allenatore: Ancelotti

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Natan, 5 Juan Jesus; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

Orario e dove vedere la partita in tv

Real Madrid-Napoli (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa mercoledì 29 novembre in diretta in esclusiva da Prime Video, visibile tramite l'app disponibile sulle smart tv di ultima generazione oppure tramite una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX.

Qui Napoli

Facendo fede alle parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa, un colpo di scena delle ultime ore potrebbe esserci: rispetto alle indicazioni iniziale, Giacomo Raspadori potrebbe essere preferito al centro dell'attacco a un Victor Osimhen guarito ma non ancora al top, al punto da avere 'solo' 45' di autonomia. Dunque, meglio evitare rischi in un match importante ma, per i motivi sopra esposti, non ancora determinante. Il resto del reparto avanzato sarà invece completato da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, uno che al Bernabeu sarà un osservato speciale in ottica mercato. In mediana confermatissima la solita linea che annovera André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, mentre in difesa le scelte di Mazzarri sono semplicemente ridotte all'osso: tra i pali si rivedrà Alex Meret, protetto da capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan e Juan Jesus, in versione di terzino adattato.

Qui Real Madrid

Difficilmente il grande ex Carlo Ancelotti recupererà gli acciaccati Luka Modric e Kepa Arrizabalaga, che raggiungeranno in infermeria una lista molto lunga che comprende anche Vinicius Junior, decisivo nella gara di andata. Sarà invece regolarmente in campo Jude Bellingham, altro protagonista al Maradona, nonché spauracchio principale, che formerà il reparto avanzato insieme a Joselu e Rodrygo. In mediana si piazzeranno Federico Valverde, Dani Ceballos e Toni Kroos, mentre la linea difensiva a protezione di Andrij Lunin sarà composta da Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho e Ferland Mendy.

