Benfica-Inter, probabili formazioni e orari tv

Lisbona, 28 novembre 2023 - A Lisbona ma con la mente un po’ a Napoli. L’Inter ha mantenuto la vetta con il pareggio di Torino contro la Juve e mercoledì 29 novembre sarà impegnata in trasferta per il quinto turno di Champions League contro il Benfica. Ma la partita ha una importanza minore rispetto al secondo scontro diretto consecutivo che arriva nel weekend al Maradona di Napoli. La squadra di Inzaghi, infatti, è già qualificata agli ottavi di finale di Champions League e non ha particolari patemi, se non quello di provare ad arrivare prima nel girone, ora a pari punti con la Real Sociedad, e sperare in un accoppiamento migliore nel tabellone a eliminazione diretta. Probabile turnover per Inzaghi, soprattutto in fascia e a centrocampo, mentre in difesa ci sono poche alternative con le assenze di Bastoni e Pavard. In sintesi, l’Inter proverà a fare punti a Lisbona ma i pensieri sembrano in parte rivolti al Napoli contro l’ex Walter Mazzarri, già vincente al debutto in quel di Bergamo. Nell’altro match del girone la Real Sociedad giocherà contro il Red Bull Salisburgo.

I precedenti

Una statistica fornisce ampio ottimismo ai tifosi interisti in vista del match di Da Luz di Lisbona: l’Inter non ha mai perso nella propria storia contro il Benfica. Il primo precedente risale, come noto, alla finale di Coppa del Campioni del 1965 con la vittoria per uno a zero contro Eusebio grazie al gol di Jair. Gli altri precedenti sono in epoca recente. Inter e Benfica si sono affrontate negli ottavi di Europa League 2003/2004 con lo 0-0 in Portogallo all’andata e il 4-3 di San Siro al ritorno, con il vantaggio di Nuno Gomes rimontato da Martins, Recoba e Vieri, poi 3-2 sempre di Gomes ma Martins per il poker ha chiuso i conti. Ultimi precedenti in Champions League nei quarti di finale della scorsa stagione, con l’Inter che mise in cassaforte il passaggio del turno con lo zero a due di Lisbona, poi a San Siro fu 3-3. Nella gara di andata a Milano di questa stagione vittoria dell’Inter 1-0 con gol di Marcus Thuram.

Probabili formazioni

Come detto, è previsto turnover per Simone Inzaghi che deve far rifiatare i titolari in ottica Napoli. In porta potrebbe debuttare in Champions League Emil Audero, con Bisseck braccetto di destra mentre De Vrij e Acerbi dovranno essere confermati. Sulle fasce Darmian e Carlos Augusto al posto di Dumfries e Dimarco, in mezzo Asllani in regia con Klaassen e Frattesi a supporto. In avanti c’è ancora il dubbio Sanchez, che è rientrato in gruppo, ma dovrebbe giocare titolare con Marko Arnautovic. BENFICA (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Mario, Joao Neves, Florentino, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. Allenatore: Schmidt. INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Asslani, Klaassen, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Le parole dei tecnici

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt non si fida di una Inter già qualificata e probabilmente infarcita di turnover. Le parole del tecnico partono da un concetto chiaro: “L’Inter è una delle squadre più forti d’Europa - il suo commento in conferenza stampa - Hanno mantenuto la loro ossatura e si sono rinforzati, poi sono in grande forma. Da parte nostra non siamo contenti di come abbiamo giocato finora in Champions e vogliamo cambiare la situazione. C’è stata una buona reazione in campionato e ora vogliamo farlo anche in Europa”. E quale sarà l'approccio dell’inter? Schmidt pensa che i nerazzurri non si distrarranno e cercheranno il primo posto nel girone: "Sono qualificati ma penso che per loro il primo posto sia importante. Hanno ambizioni in Champions League e noi cecheremo di superarci. Abbiamo la possibilità di vincere una partita contro una delle migliori formazioni d’Europa”. Simone Inzaghi di fatto ha confermato il turnover, ma al tempo stesso chiede ai suoi di completare il lavoro e conquistare il primo posto. Il commento del tecnico alla vigilia della gara: “Per noi è una gara molto importante, siamo qualificati ma il lavoro non è finito - le sue parole - C’è un primo posto da conquistare contro una Real Sociedad che è squadra forte. Il Benfica? Li incontriamo per la quarta volta in sei mesi e a Lisbona è sempre difficile. Hanno qualità, possono alternare le punte e hanno vinto il derby. Ho tanta stima del loro allenatore”. Insomma, massima concentrazione sul Benfica e la conferma di Audero dal primo minuto: “Sì, volevo già farlo giocare contro il Frosinone - l’ammissione di Inzaghi - Siamo totalmente concentrati sul Benfica, focalizzati sull’impegno in Europa sapendo che la Real Sociedad sta facendo grandi cose. Penso sarà lo scontro diretto a decidere e arrivare primi sarebbe meglio”. Si è poi tornati sul pareggio di Torino contro la Juve e Inzaghi, anche a distanza di due giorni, apprezza la prestazione dei suoi: “La squadra ha giocato una partita matura e avevamo noi la palla - l’analisi di Simone - L’anno scorso avevamo perso certezze mentre domenica tutti sono rimasti concentrati fino alla fine. Bello il gol arrivato con cinque passaggi e nel secondo tempo abbiamo avuto il predominio, ma fare gol non era semplice. Diciamo non una gara spettacolare ma l’Inter mi è piaciuta”. E allora turnover per il primo posto in Champions, ma la salvaguardia dei titolari per la trasferta di Napoli, altro passaggio importante nella lotta Scudetto.

Dove vederla in tv

La partita si gioca mercoledì 29 novembre a Lisbona alle ore 21. Diretta a pagamento su Sky Sport sui canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252, in streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Live streaming su Infinity + con telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.