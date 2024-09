Biglietti Inter-Stella Rossa di Champions: prezzi, promozioni e dove acquistarli

Per la seconda partita di Champions League 2024/25 tra Inter e Stella Rossa, in programma il 1° ottobre 2024 alle 21 allo stadio San Siro di Milano, sono ora disponibili i biglietti ed è possibile acquistarli direttamente dal sito ufficiale dell'Inter.

Poltroncina rossa centrale: 180 euro

Poltroncina rossa: 160 euro

Primo rosso centrale: 120 euro

Primo rosso: 90 euro

Primo rosso laterale: 65 euro

Secondo rosso centrale: 65 euro

Terzo rosso centrale: 39 euro

Tribuna Arancio Centrale: 170 euro

Tribuna Arancio: 140 euro

Poltroncine Arancio centrale X: 140 euro

Poltroncine Arancio centrale: 125 euro

Poltroncine Arancio: 100 euro

Primo arancio: 90 euro

Primo arancio laterale: 60 euro

Secondo Arancio Centrale: 59 euro

Primo verde: 55 euro

Secondo Verde: 45 euro

Terzo verde: 29 euro

Primo blu: 55 euro

Secondo Blu: 45 euro

Inoltre alcuni settori sono soggetti a promozioni disponibili solamente per under 30 e per under 16

Under 30 : È disponibile, per le persone al di sotto dei 30 anni, il primo anello rosso centrale alla cifra di 90 euro

: È disponibile, per le persone al di sotto dei 30 anni, il primo anello rosso centrale alla cifra di 90 euro Under 16: È disponibile, per le persone al di sotto dei 16 anni, il secondo anello blu centrale alla cifra di 29 euro

È consigliato controllare periodicamente il sito per aggiornamenti e ulteriori informazioni sulle promozioni e sconti. È possibile acquistare i biglietti direttamente dal sito dell'Inter a questo link: biglietti Inter – Stella Rossa.

I precedenti tra i nerazzurri e i serbi della Stella Rossa di Belgrado si fermano solamente a due partite. Era il marzo del 1981, l’evento era ancora chiamato con il vecchio nome di Coppa dei Campioni, quando le due squadre si trovarono faccia a faccia durante i quarti di finale. Nella partita d’andata, giocata allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l’incontro terminò con il risultato di 1-1, grazie alle marcature di Domenico Caso per i nerazzurri e Srebrenko Repcic per i bulgari. Il match di ritorno invece si concluse con la vittoria di misura dell’Inter, allenata da Bersellini, grazie alla rete dell’ala sinistra Carlo Muraro.