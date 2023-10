Bundesliga, pioggia di gol in Germania. Il Bayern ne fa otto al Damstadt

Roma, 30 ottobre 2023 - La nona giornata di Bundesliga è andata in archivio. In questo fine settimana di calcio tedesco, il Bayern Monaco ha messo insieme una super performance, annientando per 8-0 il Darmastadt, anche se la squadra capolista della classifica resta il Bayer Leverkusen. Il club delle aspirine ha battuto anche il Friburgo e ha conquistato così l'ottava vittoria in nove gare, restando ancora imbattuta. A zero sconfitte c'è anche il Borussia Dortmund, che però non è andato oltre il pari in questo ultimo turno, perdendo leggermente terreno sulla testa della graduatoria generale. Analizziamo più nel dettaglio i risultati del fine settimana in Germania e vediamo quando si scenderà in campo per il decimo turno.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Bayern Monaco è tornato a segnare a valanga. Il club bavarese sembrava poter incorrere in un match più complicato del previsto contro la neopromossa Darmastadt, che era stata in grado di tornare negli spogliatoi dell'Allianz Arena per l'intervallo sul punteggio di parità. L'equilibrio, però, è stato spezzato dai bavaresi in maniera brutale nei secondi quarantacinque minuti, quando la squadra di Thomas Tuchel ha dilagato in un 8-0 pesantissimo. Harry Kane è stato grande protagonista con una tripletta, che ha incluso un gol realizzato dal cerchio di centrocampo; le altre marcature sono state realizzate da Leroy Sané e Jamal Musiala, autori di una doppietta, e da Thomas Muller che si è unito alla festa in questa sagra del gol. Questa straripante vittoria proietta il Bayern Monaco al secondo posto in classifica, alle spalle del Bayer Leverkusen. Il club delle aspirine ha steso il Friburgo per 2-1, in una sfida condita dai gol di Florian Wirtz, Jonas Hofmann e Manuel Gulde. Il margine dai campioni di Germania in carica è di due punti, mentre è aumentato quello sullo Stoccarda. Questi ultimi sono incappati in una sconfitta pesante, maturata tra le mura amiche contro l'Hoffenheim. Il 3-2 è stato firmato da Grischa Promel, Wout Weghorst su calcio di rigore, Chris Fuhrich, Robert Skov e Deniz Undav. A pari punti con lo Stoccarda c'è ora il Borussia Dortmund, che da questo fine settimana della nona giornata è uscito con un solo punto in più. I gialloneri hanno pareggiato in un pirotecnico 3-3 in casa dell'Eintracht Francoforte, dove Omar Marmoush si è preso il ruolo di protagonista con una doppietta; a segnare dopo di lui sono stati Marcel Sabitzer, Youssoufa Moukoko, Fares Chaibi e Julian Brandt. I gol sono piovuti in quasi tutte le partite, tanto che il Lipsia ha abbattuto il Colonia con un tennistico 6-0: le firme sono state di Timo Werner, Lois Openda (doppietta), David Raum, Benjamin Sesko e Christoph Baumgartner. Nelle altre sfide di giornata, il Bochum e il Mainz hanno pareggiato per 2-2, con Keven Schlotterbeck che prima realizza un autogol e poi rimedia insaccando nella porta giusta. L'Augsburg si è imposto in casa per 3-2 contro il Wolfsburg, mentre l'Union Berlino di Leonardo Bonucci è terminato per l'ennesima volta al tappeto, stavolta tra le mura del Werder Brema. Week-end positivo per il Borussia Moenchengladbach che stende l'Heidenheim per 2-1.

Il prossimo turno di Bundesliga

Le squadre di Bundesliga torneranno a scendere in campo nel corso di questo fine settimana per la decima giornata. Si parte venerdì 3 novembre con il Darmastadt che ospiterà il Bochum, nel tentativo di rialzarsi dopo la pesante batosta incassata dal Bayern Monaco. Si prosegue sabato 4 novembre, quando alle ore 15:30 si disputeranno cinque partite. L'Union Berlino va a caccia disperata di punti contro l'Eintracht Francoforte, che sarà senza dubbio un avversario molto ostico da affrontare; il Friburgo di Vincenzo Grifo aprirà le porte del proprio impianto al Borussia Moenchengladbach; il Bayer Leverkusen, primo in classifica e con un piccolo margine da amministrare nei confronti della concorrenza, se la vedrà contro l'Hoffenheim in trasferta; il Mainz giocherà in casa, tra le mura amiche, contro il Lipsia del colosso Red Bull; infine, il sabato pomeriggio si chiuderà con il Colonia che sfiderà l'Augsburg. Al pomeriggio, alle ore 18:30, ci sarà il calcio d'inizio del vero big match di questo decimo turno. Il Borussia Dortmund giocherà al Westfalenstadion, di fronte ai propri tifosi e al muro giallo, contro il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Si tratterà di uno scontro diretto che potrebbe risultare già molto importante in ottica campionato. Domenica 5 novembre si concluderà il fine settimana. Alle ore 15:30 il Wolfsburg affronterà il Werder Brema in casa, mentre alle ore 17:30 l'Heidenheim neopromosso se la vedrà contro lo Stoccarda.

Risultati Bundesliga giornata 9

Bochum - Mainz 2-2 21' Kevin Stoger (R), 59' Keven Schlotterbeck (AU), 82' Keven Schlotterbeck, 90+6' Tom Krauss Augsburg - Wolfsburg 3-2 17' Phillip Tietz, 35' Jonas Wind, 45' Lovro Majer (R), 79' Sebastiaan Bornauw (AU), 81' Arne Engels Werder Brema - Union Berlino 2-0 38' Robin Knoche (AU), 75' Marvin Ducksch Bayern Monaco - SV Darmstadt 98 8-0 51' Harry Kane, 56' Leroy Sané, 60' Jamal Musiala, 64' Leroy Sané, 69' Harry Kane, 71' Thomas Muller, 76' Jamal Musiala, 88' Harry Kane Borussia Moenchengladbach - Heidenheim 2-1 3' Alassane Plea, 37' Eren Dinkçi, 51' Jonas Fohrenbach (AU) Stoccarda - Hoffenheim 2-3 4' Grischa Promel, 21' Wout Weghorst (R), 61' Christ Fuhrich, 66' Robert Skov, 73' Deniz Undav RB Lipsia - Colonia 6-0 15' Timo Werner (R), 40' Lois Openda, 43' David Raum, 45+3' Lois Openda, 88' Benjamin Sesko, 90+1' Christoph Baumgartner Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 3-3 8' (R), 24' Omar Marmoush, 45+1' Marcel Sabitzer, 54' Youssoufa Moukoko, 68' Fares Chaibi, 82' Julian Brandt Bayer Leverkusen - Friburgo 2-1 36' Florian Wirtz, 60' Jonas Hofmann, 70' Manuel Gulde

Classifica Bundesliga giornata 9

Bayer Leverkusen 25, Bayern Monaco 23, Stoccarda 21, Borussia Dortmund 21, RB Lipsia 20, Hoffenheim 18, Eintracht Francoforte 14, Friburgo 13, Wolfsburg 12, Augsburg 11, Borussia Moenchengladbach 9, Werder Brema 9, Heidenheim 7, SV Darmstadt 98 7, Union Berlino 6, Bochum 5, Colonia 4, Mainz 3