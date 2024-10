Champions League, Fonseca: "Nella ripresa abbiamo giocato in maniera fantastica"

Leverkusen (Germania), 1° ottobre 2024 – Il Milan resta ancora a mani vuote in Champions League: dopo il netto ko patito all’esordio contro il Liverpool, i rossoneri hanno compiuto qualche deciso passo in avanti ma non è bastato per sbancare la Bay Arena di Leverkusen. Al Bayer padrone di casa è infatti bastato un gol di Boniface al 51’ per portare a casa questo successo e lasciare lo zero nella casella punti degli uomini di Fonseca. Una vittoria conquistata al termine di un match dai due volti: decisamente meglio il Bayer nella prima metà di gara, nella quale i tedeschi hanno messo sotto pressione il Milan con la loro intensità e hanno creato diverse azioni pericolose arrivando con Boniface al gol, poi annullato per fuorigioco. L’attaccante nigeriano si è poi rifatto a inizio ripresa sbloccando il risultato al termine di una bellissima azione, ma proprio dopo il gol la benzina nel serbatoio del Bayer si è esaurita e il Milan è riemerso salendo in cattedra, creando a sua volta diverse palle gol (Theo Hernandez ha colpito anche una traversa e Morata ha sfiorato il palo) e recriminando per un pestone sulla linea dell’area di rigore ai danni di Loftus-Cheek. Nonostante il ko, comunque, il tecnico rossonero Paulo Fonseca – ai microfoni di Sky Sport – ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno e ha elogiato alcuni aspetti sulla prestazione dei suoi: “Non abbiamo vinto ma questa è stata la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato qui al Milan. Penso che soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una partita fantastica, creando tante occasioni. Ci è mancato il gol, non abbiamo concretizzato le opportunità che abbiamo creato ma non era facile contro una squadra come il Bayer. Siamo tristi e delusi ma dobbiamo avere anche equilibrio e saper valutare tutto quello che abbiamo fatto. Sono soddisfatto, non certo per il risultato ma per il coraggio che abbiamo avuto e per il modo in cui abbiamo giocato”. Sul mancato rigore ai danni di Loftus-Cheek: “Per me quello che è strano è che non sia intervenuto il VAR. Per me questo intervento è stato sulla linea e quindi avrebbero dovuto fischiare il rigore. Non lo hanno neppure riguardato. Ho percepito durante la gara che l’arbitro non ha mai avuto dubbi nelle fischiate contro di noi. Non mi piace parlare dell’arbitro, non deve essere una scusa ma lo capiamo quando le situazioni sono così”. Sulle difficoltà del primo tempo: “Il Bayer ha un gioco posizionale molto forte. Abbiamo chiuso gli spazi interni che loro cercavano ma poi ci hanno creato problemi sulle corsie esterne e in particolare quella di destra. È stata dura ma anche anche nelle difficoltà abbiamo difeso bene. Theo non ha aiutato Leao in chiusura? Credo che sia difficile fare arrivare Leao a supporto di Theo ma anche nel primo tempo abbiamo sofferto di più sulla destra. Come dicevo, loro sono stati bravi a creare situazioni pericolose sulle fasce visto che il centro era più chiuso ed è vero che dobbiamo cercare di aiutare di più i nostri terzini”.