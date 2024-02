Champions League in tv: orari e dove vedere gli ottavi. Tocca a Inter e Napoli

Bologna, 19 febbraio 2024 - Riparte la Champions League con il secondo turno dell’andata degli ottavi di finale. In campo le altre due italiane dopo la Lazio, vittoria uno a zero sul Bayern Monaco, con l’Inter e il Napoli che vivranno uno scontro Italia-Spagna fondamentale anche per il ranking Uefa e fornire alla Serie A la quinta squadra nella rinnovata Champions del prossimo anno. Si chiude l’andata con le restanti quattro partite in calendario tra le giornate di martedì 20 febbraio e mercoledì 21 febbraio e l’Italia proverà a piazzare altri due colpi. Nerazzurri in casa contro l’Atletico Madrid di Simeone e Napoli al Maradona contro il Barcellona di Xavi: sfide stellari e di livello.

Il programma

Chissà se il secondo posto nel girone sarà foriero di cose fortunate per l’Inter? La Real Sociedad, prima nel girone, ha beccato il Paris Saint Germain, accoppiamento comunque complicato, mentre la squadra di Inzaghi ha pescato un Atletico totalmente diverso da quello difensivo di qualche anno fa. Simeone è cambiato e oggi i colchoneros giocano un calcio di possesso e fraseggio e la sfida si preannuncia decisamente equilibrata. Senza Morata infortunato, ci sarà lo spauracchio Griezmann, che ha riposato nel 5-0 al Las Palmas e la sfida con Lautaro si preannuncia stellare. Servirà la migliore Inter. Il Napoli si è invece inchinato nel girone al Real Madrid ed è stato sorteggiato con il Barcellona, reduce dalla vittoria di misura in campionato contro l’Osasuna. I blaugrana, però, sono molto attardati dal Real con otto punti distanza a parità di partite, mentre in seconda piazza, con un match in più, c’è il Girona. Ancora più in crisi il Napoli che è addirittura nono in Serie A e arriva alla sfida con i catalani con una sconfitta e un pari in campionato. La nota positiva è sicuramente il ritorno di Osimhen che ha riposato con il Genoa dopo la Coppa d’Africa ma dovrebbe essere presente mercoledì contro il Barcellona. Il rientro del nigeriano può essere l’ago della bilancia sia in Europa sia in Serie A, anche se la posizione di Mazzarri inizia a scricchiolare. Il programma settimanale è poi completato martedì 20 da Psv-Borussia Dortmund e mercoledì 21 da Porto-Arsenal. Gli olandesi sono arrivati secondi nel gruppo B, vinto dall’Arsenal, e incrociano i tedeschi vincitori del Gruppo F, quello in cui erano inserite Psg, seconda, e Milan, terzo e retrocesso in Europa League. I gunners invece hanno pescato il Porto che ha chiuso il gruppo H alle spalle proprio del Barcellona, ma giungendo a pari punti e mostrando un alto livello di competizione.

Orari tv

Programma ricco dal punto di vista televisivo. Per quanto riguarda le italiane doppia diretta per l'Inter che sarà trasmessa a pagamento da Sky e in chiaro da Canale 5, mentre il Napoli sarà una esclusiva Amazon Prime. Psv-Borussia e Porto-Arsenal saranno in diretta su Sky e su Infinity. Martedì 20 Psv Eindhoven-Borussia Dortmund ore 21 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 249, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv, Infinity. Inter-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Go, Now Tv, Infinity. Mercoledì 21 Porto-Arsenal ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv, Infinity. Napoli-Barcellona ore 21.00 Amazon Prime

Leggi anche - Monza-Milan, incubo diavolo: 4-2