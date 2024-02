Mazzarri in bilico. Il Napoli pensa a Calzona come nuovo allenatore

Roma, 19 febbraio 2024 – Il suo nome era già presente nelle voci di corridoio che contornavano la panchina rovente di Walter Mazzarri.

Ecco Francesco Calzona, ct della Slovacchia, che alla vigilia della partita con il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League potrebbe già sostituire l’allenatore toscano del Napoli.

Aurelio De Laurentiis starebbe infatti meditando l'esonero di Walter Mazzarri che dovrebbe regolarmente dirigere l'allenamento delle 13.30. De Laurentiis, nel frattempo, sta proseguendo le proprie riflessioni e consultazioni per prendere una decisione definitiva se cambiare subito, aspettare la partita di Champions o continuare con l'allenatore toscano.

Calzona è l'uomo a cui De Laurentiis sta pensando in primis per affidargli la squadra fino a giugno: in mattinata dovrebbe esserci un incontro, prima di scegliere nel pomeriggio quale strada prendere. Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia, porterebbe con sé Marek Hamsik, storica bandiera degli azzurri nello staff. Con lui anche Francesco Sinatti (attualmente in Figc), ex preparatore atletico di Luciano Spalletti. Adx