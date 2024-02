Monza-Milan 4-2: incubo Diavolo, Palladino ne rifila 4 a Pioli

Monza, 18 febbraio 2024 - Ultimo appuntamento della venticinquesima giornata di Serie A, con il Milan che è ospite del Monza. La squadra di Palladino è reduce da due pareggi e una vittoria e vuole continuare la striscia di risultati utili, mentre i rossoneri cercano la terza vittoria in fila e vogliono approfittare dello stop della Juventus per portarsi al secondo posto da soli. Il Monza con il classico 3-4-2-1 con il neo acquisto Djuric come unico riferimento offensivo, alle sue spalle agiranno Mota e Colpani. Più arretrati i due esterni Birindelli e Valentin Carboni, in mezzo Pessina e Gagliardini, dietro linea a tre con Izzo, Pablo Marì e Carboni davanti a Di Gregorio. Dall'altra parte c'è turnover per Pioli che opta per: Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez davanti a Maignan, Bennacer e Adli mediani, linea a tre con Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor e davanti a fare reparto da solo c'è Jovic. Tutti agli ordini di Andrea Colombo di Como.

Primo tempo

Si fa vedere subito il Milan dalle parti di Di Gregorio con un calcio di punizione che viene battuto in mezzo, Jovic gira di testa verso la porta, ma la palla è centrale e senza potenza e bloccata dal portiere dei padroni di casa. Risponde Dani Mota che da sinistra rientra, si porta la palla sul destro al limite dell'area e prova il tiro che viene deviato in angolo, dal quale però non nasce nulla di pericoloso. Altro pericolo in area del Monza, con Chuckwueze che va via sulla destra, arriva fino all'area piccola dal fondo, mette a rimorchio, palla sporcata che poi arriva a Theo Hernandez dal limite che calcia ma la palla viene deviata in angolo. Dopo le fiammate iniziali il ritmo cala e la partita si gioca molto di più a centrocampo, con le due squadre che non creano grandi occasioni. Ci prova il Milan di nuovo al 23' con Bennacer che fa un uno-due con Jovic e va al tiro dal limite dell'area, centrale, ma scivola e la palla termina largamente fuori. Dall'altra parte la risposta di Valentin Carboni che scambia con Birindelli e poi il tiro di sinistro a giro che però termina centrale, tra le braccia di Mike Maignan. Prima vera, grande, occasione del Monza con Valentin Carboni che mette in mezzo col sinistro da 35 metri, cross morbido e preciso sulla testa di Milan Djuric che devia di testa e la palla tocca l'incrocio dei pali e termina fuori, si dispera l'ex Hellas Verona e Palladino in panchina. Brutta notizia per Palladino che deve sostituire il Di Gregorio. Il portiere del Monza ha subito un colpo alla testa dopo un'uscita coi pugni su angolo, il giocatore resta a terra e viene medicato, ma subito dopo non è in grado di continuare e dunque cambio forzato: dentro Sorrentino, quinta presenza in campionato. Calcio di rigore per il Monza al 44'! Dani Mota attacca da sinistra, rientra, salta Thiaw che lo stende, nessun dubbio per Colombo che indica il dischetto. Pessina contro Maignan, palla da una parte e portiere dall'altra, il Monza è in vantaggio 1-0. Otto minuti di recupero nel primo tempo, così tanto tempo a causa dell'infortunio al portiere dei padroni di casa. All'ultimo minuto Adli mette in mezzo per Loftus-Cheek che fa da sponda per Jovic che in acrobazia si coordina e dall'altezza del dischetto colpisce molto bene ma trova l'opposizione decisiva di Pablo Mari, poi Theo manda sopra la traversa da posizione defilata sulla respinta. Si va dall'altra parte con Colpani che vola sulla corsia di destra, la difesa del Milan non c'è, apre con l'esterno sinistro per Dani Mota che controlla, entra in area e col destro a giro batte Maignan. Monza sul 2-0 al 50'! Si rientra negli spogliatoi col doppio vantaggio della squadra di Palladino, Pioli pescherà dalla panchina per tentare di raddrizzare questa partita dove, forse, il massiccio turnover (ben sei) ha destabilizzato i suoi ragazzi che arrivavano dalla vittoria in Europa League. Sbigottito Zlatan Ibrahimovic in tribuna.

Secondo tempo

Ne cambia tre Pioli: dentro Leao, Reijnders e Pulisic al posto di Okafor, Chuckwueze e Adli. Possibile colpo di scena: check Var per possibile condotta violenta di Jovic che, dopo un battibecco a palla lontana con Izzo, mette le mani in volto all'avversario. Inizialmente Colombo ha optato per il giallo, ma dopo aver rivisto le immagini cambia decisione e arriva il cartellino rosso a Luka Jovic al 51'. Adesso per il Milan è davvero notte fonda. Dentro anche Olivier Giroud al posto di Bennacer al 54', le prova tutte Pioli. Cambio anche obbligato visto che, di fatto, il Milan era rimasto senza centravanti. Prova a ripartire il Milan, con Leao che si mette in moto ed entra in area dalla sinistra, ma la difesa del Monza chiude bene e manda in angolo. Sfiora il 3-0 Colpani! Cross di Dani Mota da sinistra, per il Flaco che dentro l'area piccola, spostato sulla destra, non riesce a dare il giro giusto al pallone di testa e termina fuori. Accorcia Olivier Giroud! Cross da destra, spizzata di Pulisic, il francese si libera dell'avversario, in spaccata tocca il pallone che si insacca alle spalle di Sorrentino. Monza 2-1 Milan al 64'. Adesso il Milan ci crede e si butta in avanti a cercare il pareggio, il Monza sta dietro e si affida alle ripartenze di Colpani e Dani Mota. Colpani inventa per Birindelli con l'esterno, il 19 controlla e cerca la porta ma Maignan senza troppi problemi la manda in angolo. Ancora Milan con Reijnders che va al cross, dentro ci sono tutti i saltatori, stacca Loftus-Cheek che però non angola il pallone e finisce centrale. Due cambi per il Monza, Palladino sceglie dalla panchina Pedro Pereira per Dani Mota e Daniel Maldini per Colpani. Fuori Florenzi per il Milan, dentro Musah per gli ultimi sette minuti più recupero. Fa tutto Pedro Pereira che ruba palla a centrocampo su un brutto passaggio, corre palla al piede fino all'area di rigore, calcia e il tiro viene deviato da Gabbia in angolo. Ha pareggiato il Milan, Christian Pulisic l'ha fatto bellissimo! Al minuto 88' l'americano riceve sul lato corto dell'area di rigore, punta Andrea Carboni, se la porta sul sinistro e lascia partire un tiro a giro imprendibile per Sorrentino. Incredibile Bondo! Primo gol in Serie A per il classe 2003 che riceve al limite dell'area, tira di destro a giro e trova l'angolino. Tutto questo un minuto dopo la rete del pareggio. Fiato sospeso sugli spalti per un check in corso per una possibile posizione di fuorigioco, ma è tutto buono e quindi è ufficiale: 3-2 Monza. Chiude la partita Colombo in contropiede al 95'! Ripartenza perfetta del Monza dopo una palla persa, Colombo col destro da dentro l'area batte Maignan sul suo palo con una rasoiata. Finisce qui, il Monza batte il Milan 4-2.

Tabellino

Formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio (Sorrentino, 43'); Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni (Bondo, 65'); Colpani (Maldini, 81'), Mota Carvalho (Pedro Pereira, 81'); Djuric (Colombo, 65').

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Musah, 83'), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer (Giroud, 54'), Adli (Reijnders, 45'); Chukwueze (Pulisic, 45'), Loftus-Cheek, Okafor (Leao, 45'); Jovic.

Reti: Matteo Pessina rig (MON) 45', Dani Mota Carvalho (MON) 45+5', Olivier Giroud (MIL) 64', Christian Pulisic (MIL) 88', Warren Bondo (MON) 91', Lorenzo Colombo (MON) 94'