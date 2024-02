Serie A, tra Udinese e Cagliari finisce in pareggio

Udine, 18 febbraio 2024 – Alla Dacia Arena termina con il risultato di 1-1 la partita tra Udinese e Cagliari. Succede tutto nel primo tempo: i padroni di casa dominano e trovano la rete grazie al super gol di Zemura, ma la squadra di Ranieri – alla prima vera occasione – punisce con il guizzo di testa di Gaetano. Nella ripresa cresce la compagine sarda, ma il risultato rimane invariato. Dopo l’incredibile vittoria all’Allianz Stadium, l'Udinese non riesce a dunque a ripetersi e la zona pericolosa rimane vicina.

Primo tempo

Buon inizio partita per i padroni di casa che – attraverso il possesso palla – cercano di schiacciare il Cagliari nella propria metà campo. Thauvin è particolarmente ispirato nei primi minuti e conquista al 4’ un calcio di punizione insidioso. Il primo tiro in porta della partita viene messo a segno da parte di Ehizibue che prova da fuori area la botta improvvisa, ma viene facilmente disinnescata da Scuffet. I rossoblù lasciano palleggiare l’Udinese, tenendo molto bassa la linea difensiva. L’intensità dei bianconeri cresce e al 13’ arriva la rete del vantaggio. L’Udinese sviluppa sulla corsia di destra, la palla arriva ad Ehizibue che mette in mezzo all’area di rigore un traversone basso delizioso. Lucca lascia sfilare la palla che arriva a Zemura. L’esterno inglese controlla, sposta la palla sul destro e lascia partire un missile che finisce all’incrocio dei pali dove Scuffet non può arrivare. La squadra di Cioffi si porta in vantaggio per 1-0, controllando nei primi 15’ totalmente il gioco. Prova timidamente a farsi vedere la squadra di Ranieri in fase offensiva, ma sono troppi gli errori in impostazione. I pericoli più grandi arrivano sempre dai piedi di Ehizibue. L’esterno olandese ancora una volta con un cross basso, trova Lovric che va per calciare da posizione centrale ma non colpisce la palla. Quest’ultima sfila e finisce sui piedi di Zemura che riprova la conclusione ma questa volta si stampa sulla difesa rossoblù. L’Udinese gioca bene e grazie al giro palla riesce con facilità a trovare linee di passaggio. Al 29’ Lucca si divora il possibile 2-0: Thauvin – imprendibile – dopo un dribbling nello stretto, mette al centro dell’area un traversone perfetto sulla testa del bomber bianconero che arriva all’impatto con la palla ma la spedisce sul fondo senza prendere la porta. Il Cagliari non riesce a reagire. Okoye fa il suo primo intervento al 38’ dopo un cross del tutto sbagliato di Luvumbo. Samardzic prova a entrare nel match: da un’azione completamente caotica, fa partire un bolide che finisce di poco alto sopra la traversa. Al 43’ cambia il parziale. Dopo un primo tempo dominato da parte dei padroni di casa, al primo tiro in porta il Cagliari punisce un’ingenuità difensiva. Augello fa partire un bellissimo cross nel cuore dell’area di rigore, arriva a colpire di testa Gaetano tutto solo che batte Okoye e porta il risultato in parità. Il primo tempo finisce 1-1 e le due squadre rientrano negli spogliatoi con animi completamente diversi.

Secondo tempo

I due allenatori decidono di non cambiare nulla nell’intervallo, si riparte con le stesse formazioni della prima frazione di gioco. Il gol allo scadere del primo tempo ha dato fiducia agli ospiti che nei primi minuti della ripresa cercano di controllare il gioco con il palleggio. Al 47’ occasione enorme per il Cagliari. Luvumbo sul settore di sinistra, crossa in mezzo, trova Lapadula che di controbalzo tira, ma a conclusione si stampa sulla traversa, lasciando pietrificato Okoye. L’Udinese sembra aver accusato il colpo a inizio ripresa e fatica a riprendere il controllo della partita. L’asse Thauvin-Lucca continua a funzionare e al 57’ arriva un’altra occasione per il numero 17 bianconero. Il francese controlla palla e lancia con grande precisione in avanti Lucca che si coordina al volo ma il tiro finisce sul fondo. La porta di Scuffet sembra esser stregata quest’oggi per Thauvin. L’attaccante si vede arrivare una palla volante che riesce a impattare al volo di sinistro all’interno dell’area. Il tiro sfiora il palo e i padroni di casa vanno per la seconda volta vicini al raddoppio. I rossoblù continuano a far male con le ripartenze, mentre i bianconeri sono imprecisi in fase di gestione. Cioffi ha bisogno di freschezza sugli esterni e decide di fare un doppio cambio al 66’: dentro Ebosele e Ferreira al posto di Ehizibue e Zemura. Provano a sfondare la difesa rossoblù i padroni di casa: Ebosele a testa bassa punta il centro dell’area, ma viene fermato. La palla finisce tra i piedi di Samardzic che controlla e rilascia la conclusione con il destro. Il tiro termina alto sulla traversa. Ranieri fa le prime mosse al 78’. Triplo cambio per il Cagliari: escono Zappa, Lapadula e Jankto, al loro posto entrano Di Pardo, Pavoletti e Nandez. Cioffi non rimane a guardare e prova delle contromosse per cercare di portare a casa i tre punti. Fuori Thauvin e Lucca e dentro Brenner e Success. Gli ospiti nel corso della ripresa hanno acquisito grande fiducia e nel finale sono più lucidi e intensi rispetto ai bianconeri. Nel finale, Di Pardo prova la conclusione improvvisa dopo gli sviluppi di un corner, ma il tiro vola alto sopra la traversa. Mariani concede 5’ di recupero. Finisce dunque 1-1 la sfida tra Udinese e Cagliari.