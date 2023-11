Champions League, quinto turno decisivo per Napoli, Milan e Lazio: programma e orari tv

Bologna, 27 novembre 2023 - Una quinta giornata di Champions League oltremodo decisiva per tre squadre italiane su quattro. Se l’Inter ha già ottenuto l’aritmetico accesso agli ottavi di finale, resta solo da spartirsi il primo posto con la Real Sociedad, Milan, Lazio e Napoli sono alla ricerca della qualificazione, seppur partendo da posizioni diverse. La situazione migliore è quella del Napoli, che è secondo con quattro punti di vantaggio sul Braga pur avendo sprecato il match interno contro l’Union Berlino. Lazio e Milan, invece, sono impegnate in due gironi durissimi, ma i biancocelesti, con la vittoria sul Feyenoord, si sono fissati in seconda posizione a meno uno dall’Atletico Madrid, mentre il Milan ha riaperto i giochi battendo al Meazza il Psg e ora attende il Dortmund in un girone con una classifica cortissima. Le italiane chiamate a fare punti pesanti. Negli altri gironi, il Manchester City è già agli ottavi così come Bayern, Real Madrid e Lipsia. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Girone A

Il Bayern Monaco ha dominato il girone con quattro vittorie consecutive e gli ottavi di finale già in tasca. Le altre tre si giocano il secondo posto ed eventualmente il terzo per l’Europa League. Il Copenaghen, nell’ultimo turno vittoria rocambolesca per 4-3 sullo United, è secondo con 4 punti ma deve fare visita ai bavaresi, mentre a Istanbul ci sarà Galatasaray-Manchester United: chi perde è sostanzialmente fuori.

Girone B

L’Arsenal ha ristabilito una certa gerarchia nel girone B e comanda con 9 unti, quattro in più della coppia Psv-Lens, mentre il Siviglia è ultimo a quota 2. I vice campioni di Francia del Lens fanno visita a Londra, mentre i campioni dell’Europa League ospitano gli olandesi del Psv. I gunners vogliono chiudere i conti, mentre le altre lottano per il secondo posto.

Girone C

Il pareggio interno con l’Union Berlino non ha dato al Napoli l’ipoteca sugli ottavi di finale così per i partenopei è tutto in gioco e si rischia uno scontro diretto al Maradona nell’ultima partita del girone contro il Braga. Perché? Beh Mazzarri deve cercare punti al Bernabeu contro il Real, mentre i portoghesi ospitano l’Union e avranno la possibilità di accorciare sul Napoli per poi giocarsi tutto all’ultima partita. Gli azzurri sono secondi a 7, il Braga insegue a 3.

Girone D

Tutto deciso nel Girone D. Inter e Real Sociedad sono ufficialmente agli ottavi e devono solo giocarsi il primo posto. I nerazzurri fanno visita al Benfica, addirittura ultimo a zero punti, mentre i baschi giocheranno contro il Salisburgo che vuole tenersi il terzo posto che vale l’Europa League.

Girone E

E veniamo ai gironi più interessanti dal punto di vista del punteggio. Nel Gruppo E l’Atletico Madrid è in testa, ma non ha la certezza degli ottavi con i suoi 8 punti, solo uno in più della Laizio e due in più del Feyenoord. Per i biancocelesti una grande occasione casalinga contro il Celtic ultimo a quota 1. A Rotterdam, invece, scontro diretto tra Feyenoord e Atletico. Sarà clima rovente.

Girone F

Situazione caldissima anche nel girone del Milan. Comanda il Dortmund con 7 punti, poi il Psg è secondo con 6, il Milan terzo con 5 e il Newcastle ultimo con 4. Tutte le squadre sono in corsa. La squadra di Pioli può operare il sorpasso ospitando il Borussia, mentre a Parigi il Psg di Mbappè proverà a vendicare la sconfitta interra inglese contro il Newcastle.

Girone G

Tutto deciso nel gruppo G con Manchester City e Lipsia ufficialmente promosse agli ottavi con 12 e 9 punti. Resta solo da capire chi tra Young Boys e Stella Rossa si assicurerà il terzo posto dell’Europa League. In Svizzera scontro diretto tra le due mentre a Manchester il City ospita i tedeschi.

Gruppo H

Aperto anche il gruppo H. Barcellona e Porto sono in testa con 9 punti, ma lo Shaktar ha ancora una possibilità inseguendo a quota 6. Fuori l’Anversa fermo a zero. Gli ucraini hanno sulla carta l’impegno facile contro i belgi, mentre al Camp Nou sfida tra catalani e portoghesi.

Il programa di giornata

Il programma si articola come sempre di otto partite al martedì e otto al mercoledì, con quattro partite fissate alle 18.45 e le restanti alle 21. Si parte con la Lazio martedì alle 18.45 all’Olimpico contro il Celtic, diretta Sky, mentre il Milan a San Siro giocherà alle 21 contro il Dortmund, diretta anche su Canale 5. Il mercoledì toccherà al Napoli alle 21 di scena a Madrid, esclusiva Amazon Prime, mentre l’Inter giocherà a Lisbona, sempre alle 21, con diretta Sky. Martedì 28 novembre Lazio-Celtic ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv, Infinity. Shaktar-Anversa ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, Now Tv, Infinity. Barcellona-Porto ore 21.00 Sky Sport 256, Infinity, Now Tv. Feyenoord-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport 254, Infinity, Now Tv. Manchester City-Lipsia ore 21.00 Sky Sport 255, Infinity, Now tv. Milan-Dortmund ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Canale 5, Infinity, Now Tv. Psg-Newcastle ore 21.00 Sky Sport 253, Infinity, Now Tv Young Boys-Stella Rossa ore 21.00 Sky Sport 257, Infinity, Now Tv. Mercoledì 29 novembre Galatasaray-Manchester United ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 253, Infinity, Now Tv. Siviglia-Psv ore 18.45 Sky Sport Arna, 204, Sky Sport 254, Infinity, Now Tv. Arsenal-Lens ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 255, Infinity, Now Tv. Bayern-Copenaghen ore 21.00 Benfica-Inter ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 256, Infinity, Now Tv. Braga-Union Berlino ore 21.00 Sky Sport 254, Infinity, Now Tv. Real Madrid-Napoli ore 21.00 Amazon Prime Real Sociedad-Salisburgo ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, Infinity, Now Tv.

