Champions League, via agli ottavi di finale: programma e orari tv

Bologna, 12 febbraio 2024 - Torna la Champions League ed è subito grande spettacolo. Via agli ottavi di finale, con otto succose partite in programma nel giro di una settimana. Si parte con le prime quattro martedì 13 e mercoledì 14 (c’è la Lazio), mentre la settimana successiva le altre sfide con Inter e Napoli in corsa. Programma ricco con la tensione delle sfide da dentro o fuori che rappresentano da sempre il mantra delle coppe europee. In campo i campioni in carica del Manchester City, che dovrebbero avere un turno agevole contro il Copenaghen, ma anche Psg e Real Madrid, e soprattutto la Lazio nella proibitiva sfida al Bayern Monaco.

Il programma

Due partite in calendario martedì e due mercoledì negli ottavi di Champions, per proseguire una settimana ricca di calcio con Juventus-Udinese posticipo nel monday night di campionato e mercoledì il recupero tra Bologna e Fiorentina, scontro diretto per la zona Europa. Il programma della Champions si apre martedì 13 febbraio con i campioni in carica del City che vanno in Danimarca per sfidare il Copenaghen. Non dovrebbe essere un turno difficile per gli uomini di Guardiola che hanno dominato il gruppo G con sei vittorie su sei, mentre i danesi sono usciti da un durissimo gruppo A dove hanno eliminato Galatasaray e Manchester United conquistando il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco. Sempre nella giornata di martedì ci sarà lo scontro in Germania tra il Lipsia e il Real Madrid. Le merengues hanno vinto il girone C, dove era presente il Napoli giunto secondo, mentre i tedeschi hanno approfittato di Young Boys e Stella Rossa per arrivare secondi nel Gruppo G dietro il City. Il Real Madrid, tra l’altro, arriva alla sfida forte del ritondo successo casalingo per 4-0 sul Girona che l’ha proiettato sempre più in vetta in Liga con 5 punti di vantaggio. Il Lipsia ha invece pareggiato in Bundesliga in trasferta contro l’Augsburg per 2-2 ed è quinto in classifica a meno tre dalla zona Champions. La giornata prosegue poi nel giorno di San Valentino con due sfide oltre modo interessanti. Il Paris Saint Germain, arrivato secondo nel girone con il Dortmund primo e il Milan terzo, incontrerà una prima e la sfortuna è toccata alla Real Sociedad, che ha vinto il girone dell’Inter e andrà a Parigi mercoledì sera alle 21. Come solito, i parigini cercheranno il primo successo della loro storia in Champions League e nel frattempo stanno dominando il monotono campionato francese con undici punti di vantaggio sul Nizza di Farioli. La Real Sociedad sta invece combattendo in Liga per tornare in Europa e ora sarebbe fuori con il settimo posto a un punto dal Betis, ma davanti le altre sono fuggite con i rivali dell’Athletic Bilbao a più 8 e l’Atletico Madrid quarto a più 11. Infine, la Lazio, che è arrivata seconda nel girone dietro i colchoneros di Simeone ed è stata sorteggiata contro il Bayern Monaco. I bavaresi, però, non sono dominatori in questa stagione e arrivano dalla scoppola nello scontro diretto in campionato contro il Leverkusen di Alonso che ha dominato in casa per tre a zero prendendosi cinque punti di vantaggio sui bavaresi. Sfida comunque proibitiva per i biancocelesti, ma se c’e un momento più favorevole per affrontare il Bayern è sicuramente questo.

Dove vederle in tv

Martedì 13 febbraio Copenaghen-Manchester City ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, Now Tv, Sky Go, Infinity. Lipsia-Real Madrid ore 21.00 Canale 5, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 252, Sky Go, Now, Infinity Mercoledì 14 febbraio Psg-Real Sociedad ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Now Tv, Sky Go, Infinity. Lazio-Bayern Monaco ore 21.00 Amazon Prime.