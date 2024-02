Juventus-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 12 febbraio 2024 - La Juventus per ritrovare quella vittoria sfuggita nelle gare contro Empoli e Inter, in occasione delle quali Madama ha raccolto appena un punto. L'Udinese per allungare la striscia positiva di risultati dopo il pareggio interno con il Monza e abbandonare la terzultima posizione in classifica, attualmente occupata assieme all'Hellas Verona. All'Allianz Stadium di Torino si chiude la 24esima giornata di Serie A con il Monday Night fra piemontesi e friulani, in lotta per obiettivi diametralmente differenti, ma con la stessa voglia di fare punti per guardare con fiducia al prosieguo della stagione. Assenze pesanti per la Vecchia Signora (out sia Danilo, squalificato, che Vlahovic, acciaccato), mentre l'Udinese deve rinunciare all'ex Pereyra per squalifica.

I precedenti

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Udinese in campionato senza subire gol. Solo una volta i piemontesi hanno registrato cinque successi di fila senza incassare reti contro i friulani in Serie A, ossia tra il marzo 2001 e il marzo 2003. La Vecchia Signora si è aggiudicata tutte le ultime sette gare all’Allianz Stadium contro l’Udinese in campionato e non ha mai ottenuto otto successi interni di fila contro i friulani in Serie A; in più, tra le squadre attualmente nel massimo campionato, contro nessuna vanta una striscia aperta più lunga di successi casalinghi. L’ultimo pareggio tra fra le due compagini sul terreno di fioco di Madama in Serie A risale al 18 marzo 1990 (Dino Zoff era il tecnico dei torinesi, mentre Rino Marchesi quello dei friulani): da allora in 29 sfide in casa della Juventus, si sono registrati 24 successi interni e cinque affermazioni esterne.

Le curiosità

L’Udinese è la squadra contro cui Federico Chiesa ha realizzato più gol con la maglia della Juventus in Serie A: tre reti, di cui due marcature nelle due sfide più recenti. Il classe ’97 potrebbe segnare in tre gare consecutive contro una singola avversaria per la prima volta in carriera nel massimo campionato. Lazar Samardzic è l’unico centrocampista con almeno 30 tiri totali (34), 30 occasioni create per i compagni (36) e 30 dribbling riusciti (32) in questa stagione di Serie A. L’Udinese ha guadagnato 19 punti in 23 match di questo campionato, eguagliando la sua peggior stagione in Serie A dopo altrettante partite nell’era dei tre punti a vittoria (19 punti nel 2018/19). A partire infatti dal 1994/95, i friulani hanno sempre raccolto almeno 22 punti dopo 24 gare stagionali del massimo torneo. Con la sfida contro l’Udinese, Massimiliano Allegri (404 fin qui) eguaglierà Marcello Lippi (405) al secondo posto degli allenatori con più panchine nella storia della Vecchia Signora tra tutte le competizioni dal 1929/30, in prima posizione in questa graduatoria Giovanni Trapattoni (596). "Sono molto orgoglioso di questo traguardo. Anche perché raggiungo un allenatore, Lippi, che ha scritto la storia della Juventus e a cui sono molto legato affettivamente. Futuro? Vediamo di finire bene questa stagione afferma Allegri - poi ho ancora un anno di contratto. Noi allenatori dipendiamo dai risultati e dal lavoro che svolgiamo", le dichiarazioni dell'allenatore livornese.

Le parole di Allegri

"I ragazzi stanno bene e avranno senz’altro le giuste motivazioni: perdere lo scontro diretto ci sta, ho rivisto la partita e abbiamo fatto cose buone. Detto questo, che l’Inter è la favorita nella corsa allo Scudetto non lo scopriamo da adesso, la loro stagione è straordinaria. Noi continuiamo il nostro cammino, e contro l'Udinese bisogna ripartire", è stato il commento di Allegri alla viglia della sfida. "In ottica Champions, se non decisiva, è una sfida fondamentale: è necessario tornare alla vittoria per muovere la classifica, restare a -4 dall’Inter e rimettere punti fra noi e la quinta. L'Udinese è un avversario da affrontare con grande rispetto. Non meritano la loro classifica, hanno spesso preso gol alla fine; sono una squadra fisica, che gioca molto la palla e che ha elementi di ottimo livello".

Le dichiarazioni di Cioffi

“La squadra è motivata e consapevole. Siamo alle prese con una maratona di testa, perciò dobbiamo credere in ciò che facciamo. Siamo focalizzati sul potere e voler far punti”, le parole di Gabriele Cioffi, per il quale ogni partita può essere quella giusta per liberarsi dalle scorie e dai timori, anzi, “zavorre”, come le definisce il tecnico dell'Udinese. “Sappiamo che affrontiamo la prima della classe come mentalità, giocatori abituati a vincere che cercheranno il riscatto dallo scivolone di San Siro – ammonisce prima di garantire tutto l’impegno per cercare il colpo – Siamo pronti a disputare una partita oltre ai nostri limiti fisici e mentali, daremo battaglia”.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri.

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

Orario e dove vedere la gara

Il match è in programma lunedì 12 febbraio, con inizio fissato alle 20:45. Sarà possibile seguire l'incontro in tv su Dazn, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251), e in streaming sempre su Dazn, Sky Go Now.

La designazione arbitrale

Juventus-Udinese sarà diretta dall'arbitro Rosario Abisso, della sezione di Palermo: i due assistenti sono Vecchi e Mastrodonato, mentre il quarto ufficiale è Giua. VAR affidato a Marini, AVAR ad Aureliano.

Leggi anche: Milan-Napoli 1-0: Theo Hernandez stende gli azzurri