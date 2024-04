Champions League, via ai quarti di finale: programma e orari tv

Bologna, 8 aprile 2024 - Aprile è anche il mese della Champions League, in un tour de force che non propone solo l’inizio della volata finale nei vari campionati ma anche la rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie, per ora in mano al City di Guardiola campione in carica. Non ci saranno squadre italiane nei quarti con Lazio, Napoli e Inter fuori agli ottavi per mano di Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Quattro le partite in programma tra martedì 9 aprile e mercoledì 10 aprile, con un assoluto big match tra il Real Madrid e il Manchester City al Santiago Bernabeu. Quattro partite di assoluto livello e grande spettacolo attendono gli appassionati di calcio in una due giorni europea da leccarsi i baffi. La partita più attesa è senza dubbio quella di andata nella capitale spagnola tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola. I campioni in carica vengono da un facile ottavo di finale vinto contro il Copenaghen, mentre le merengues hanno sofferto un po’ di più contro il Lipsia (0-1 all’andata e 1-1 al ritorno). Sarà un duello stellare non solo in panchina ma anche in campo tra Vinicius junior ed Erling Haaland, i due giocatori più rappresentativi dei rispettivi attacchi. In campo ci saranno 15 Champions League in due (14 del Real e 1 del City, vinta l’anno scorso in finale sull’Inter). Sono dieci i precedenti tra le due squadre con 3 vittorie a testa e 4 pareggi, ma l’ultimo è stato un monologo del City con il 4-0 in Inghilterra nella semifinale di ritorno dell’anno scorso. Le due squadre si sono incontrate in semifinale anche due anni fa, quella volta con il Real vincente con il 4-3 di Manchester ribaltato grazie al 3-1 di Madrid al supplementare. Nella giornata di martedì si giocherà anche a Londra dove l’Arsenal di Arteta ospiterà il Bayern Monaco. I gunners arrivano dalla vittoria agli ottavi ai rigori contro il Porto, mentre i bavaresi hanno eliminato la Lazio (sconfitta 1-0 a Roma e netta vittoria 3-0 a Monaco di Baviera). Per quanto riguarda mercoledì altra succosa partita. A Parigi si affrontano il Psg, che cerca la sua prima coppa dalle grandi orecchie, e il Barcellona. I parigini arrivano dalla vittoria agli ottavi contro il Real Sociedad, mentre i blaugrana hanno eliminato il Napoli. Il programma si chiude poi con Atletico Madrid e Borussia Dortmund al Wanda Metropolitano. Il Cholo ha eliminato l’Inter ai rigori, i tedeschi hanno avuto la meglio dei campioni di Olanda del Psv. Tutte le gare saranno in diretta Sky, Real-City anche su Canale 5, mentre Psg-Barcellona sarà una esclusiva Amazon Prime.

Il programma

Martedì 9 aprile Real Madrid-Manchester City ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Go, Now Tv, Infinity. Arsenal-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv, Infinity. Mercoledì 10 aprile Psg-Barcellona ore 21.00 Amazon Prime Atletico Madrid-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv, Infinity.

