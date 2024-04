Juventus-Fiorentina 1-0: la decide Gatti. Allegri più vicino alla Champions

Torino, 7 aprile 2024 - Alla Juventus basta il sigillo di Gatti nel primo tempo per battere la Fiorentina, ko 1-0. Ai bianconeri vengono annullati tre gol, mentre la Viola può recriminare per la traversa colpita nella ripresa da Nico Gonzalez. Con questa affermazione la Vecchia Signora respinge per il momento l'assalto delle inseguitrici: il Bologna, quarto, scivola a -4, mentre la Roma, quinta, resta a -8. Una bella boccata d'ossigeno per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che sembrano essersi messi alle spalle il periodo peggiore, anche alla luce del successo in Coppa Italia ai danni della Lazio.

La cronaca

Parte in maniera convinta e aggressiva la Juventus, che si vede subito cancellato il vantaggio - ad opera di McKennie - per fuorigioco. Stesso discorso poco dopo per il tap-in vincente di Vlahovic dopo la traversa di Gatti, deviato da Bremer (in posizione irregolare). Il terzo tentativo è quello buono per Madama: sugli sviluppi di un corner, la zuccata di Bremer colpisce il palo, ma sulla respinta è un gioco da ragazzi per Gatti depositare nella porta avversaria il pallone dell'1-0. I padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma la rete di Vlahovic viene cancellata, stavolta per l'offside di McKennie, che gli aveva fornito l'assist. La reazione della Fiorentina, sul finale di primo tempo, c'è nel gioco e nell'atteggiamento, ma non nell'occasioni. L'unica conclusione è quella di Biraghi dalla distanza, che non spaventa Szczesny. All'intervallo comanda la truppa di Allegri.

I viaggianti iniziano la ripresa come avevano terminato la frazione d'apertura, ossia attaccando. Ma le palle gol sono sempre di marca juventina: il cross di Kostic, sporcato di Milenkovic, non inquadra il bersaglio grosso di un soffio. Kayode, fin a quel momento impeccabile, perde un brutto pallone, ma Vlahovic non ne approfitta. Le sostituzioni danno vigore alla manovra della Fiorentina, che va ad un passo dal pareggio con Nico Gonzalez, il cui mancino a giro viene spedito contro la traversa da Szczesny. Poco dopo è invece Nzola a salvare i bianconeri incettando involontariamente il tentativo ravvicinato di Beltran. La Vecchia Signora alza il muro, i viola insistono ma non sfondano e così all'Allianz Stadium sono Danilo e compagni a festeggiare.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (75′ Alcaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (58′ Iling-Jr); Vlahovic (84′ Kean), Chiesa (58′ Yildiz). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Miretti, Weah, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayod (82′ Dodò), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (45′ Maxime Lopez) , Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak (60′ Nzola), Kouamé (60′ Beltran); Belotti (45′ Sottil). All. Italiano. A disp. Christensen, Arthur, Ikoné, Castrovilli, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Comuzzo, Parisi.

Reti: 20′ Gatti. Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma. Ammoniti: 68′ Cambiaso, 84′ Yildiz, 93′ Beltran.