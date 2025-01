Champions League, ultimo turno: programma e orari tv

Bologna, 28 gennaio 2025 – Tutto in una notte e tutto per la prima volta in contemporanea. Sarà davvero un mercoledì sera da leoni in Champions League per l’ultimo turno del girone unico. Ci sono verdetti ancora da pronunciare e altri già certificati, con tre italiane vicine agli ottavi, una (la Juve) destinata ai playoff e la quinta (il Bologna) già eliminata. Per ora, ci sono due squadre aritmeticamente qualificate agli ottavi e sono Liverpool e Barcellona, mentre in fondo alla classifica nove squadre sono certe dell’eliminazione (Bologna, Sparta Praga, Lipsia, Girona, Stella Rossa, Sturm Graz, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys). Nel mezzo un gruppone ancora in lotta per entrare nei playoff e negli ottavi, con particolare attenzione sul Manchester City, che attualmente sarebbe eliminato ed è obbligato a vincere l’ultima partita per agguantare il passaggio del turno. In fondo, trepidano il Club Bruges, che gioca proprio contro il City, ma anche Benfica, Psg, Sporting, avversario del Bologna, e Stoccarda. Il sorteggio dei playoff avverrà il 31 gennaio e le partite si giocheranno l’11 e il 12 febbraio per l’andata e 18-19 febbraio per il ritorno. A seguire sorteggio per gli ottavi di finale il 21 febbraio.

La classifica

C’è solo una squadra a punteggio pieno ed è il Liverpool (sette vittorie di fila), seguito dal Barcellona (sei vittorie e una sconfitta) e da Inter e Arsenal (entrambe con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta). A gunners e nerazzurri basta un punto per gli ottavi contro Girona e Monaco, missione non impossibile, mentre dal quinto posto in giù è tutto in discussione e va ricordato che il primo requisito per stabilire chi è davanti in caso di pari punti è la differenza reti. Ogni gol fatto e ogni gol subito conterà parecchio ai fini della classifica.

1 Liverpool 21 2 Barcellona 18 3 Arsenal 16 4 Inter 16 5 Atletico Madrid 15 6 Milan 15 7 Atalanta 14 8 Leverkusen 13 9 Aston Villa 13 10 Monaco 13 11 Feyenoord 13 12 Lilla 13 13 Brest 13 14 Borussia Dortmund 12 15 Bayern Monaco 12 16 Real Madrid 12 17 Juventus 12 18 Celtic 12 19 Psv Eindhoven 11 20 Club Bruges 11 21 Benfica 10 22 Psg 10 23 Sporting Lisbona 10 24 Stoccarda 10 25 Manchester City 8 26 Dinamo Zagabria 8 27 Shaktar Donetsk 7 28 Bologna 5 29 Sparta Praga 4 30 Lipsia 3 31 Girona 3 32 Stella Rossa 3 33 Sturm Graz 3 34 Salisburgo 3 35 Slovan Bratislava 0 36 Young Boys 0

Le combinazioni delle italiane

Quattro italiane su cinque sono praticamente certe del passaggio del turno, mentre il Bologna, nonostante la vittoria col Dortmund, è matematicamente eliminato. Il compito più agevole appare quello dell’Inter, che ospita a San Siro il Monaco. Ai nerazzurri, dopo il successo di Praga, basta un pareggio per avere matematica certezza degli ottavi di finale ed evitare il turno di spareggio. Manca un piccolo sforzo anche al Milan di Conceicao, che è sesto in classifica con 15 punti. Ai rossoneri serve una vittoria in Croazia con la Dinamo Zagabria per avere accesso matematico agli ottavi e non fare calcoli, mentre in caso di pareggio servirà guardare i risultati delle altre partite considerando anche la differenza reti (ora a più 4). I croati, invece, hanno bisogno di vincere essendo oggi ventiseiesimi con 8 punti, due in meno di Benfica, Psg, Sporting e Stoccarda che sarebbero oggi qualificate agli spareggi. Missione più complicata per l’Atalanta, che farà visita al Barcellona senza Lookman. Gli uomini di Gasp sono settimi con 14 punti, ma hanno bisogno di vincere in terra di Catalogna per sperare negli ottavi. Un pareggio, infatti, potrebbe portare al sorpasso di Aston Villa e Leverkusen che hanno impegni sulla carta facili contro Celtic e Sparta Praga. Pochissime speranze per la Juve di Motta. Il pareggio di Bruges ha lasciato i bianconeri in diciassettesima posizione con 12 punti e per entrare agli ottavi servirebbe una vittoria con il Benfica e un miracolo, ovvero sperare che tutte e nove le squadre che sono sopra in classifica non facciano altrettanto.

Il programma della giornata e dove vederla in tv

Con tutte le 18 partite in contemporanea, Sky Sport metterà a disposizione il canale 251 per il classico Diretta Gol da tutti i campi di Champions e non avrà la trasmissione integrale di tutte le partite live sui canali del decoder. Massima attenzione sulle italiane, tutte in diretta tra il bouquet sport e quello calcio, con rilevanza verso Juve (sul 201), Milan (sul 204) e Atalanta (sul 205), mentre il Bologna già eliminato sarà trasmesso sul 255. Per gli altri match ci sarà lo streaming con Sky Go e Now Tv. Inter-Monaco sarà invece esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime come miglior partita della giornata.

I canali dove vedere le partite

Sporting Lisbona-Bologna ore 21 Sky Sport 255 Psv-Liverpool ore 21 Sky Sport 256 Stoccarda-Psg ore 21 Sky Sport 258 Manchester City-Club Bruges ore 21 Sky Sport Calcio, 202, e in chiaro su TV 8 Inter-Monaco ore 21 Amazon Prime Barcellona-Atalanta ore 21 Sky Sport Max, 205, Sky Sport 254 Juventus-Benfica ore 21 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Dinamo Zagabria-Milan ore 21 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253 Brest-Real Madrid ore 21 Sky Sport 257 Il programma di giornata prevede anche Salisburgo-Atletico Madrid ore 21 Lille-Feyenoord ore 21 Aston Villa-Celtic ore 21 Girona-Arsenal ore 21 Young Boys-Stella Rossa ore 21 Sturm Graz-Lipsia ore 21 Bayern Monaco-Slovan Bratislava ore 21 Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk ore 21 Leverkusen-Sparta Praga ore 21 Leggi anche - Il Genoa continua a correre: steso il Monza 2-0