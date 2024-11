Champions, Modric carica il Real: “Possiamo ancora arrivare tra le prime otto”

Madrid, 28 novembre 2024 – Prosegue il momento negativo del Real Madrid, che nella serata di ieri è stato sconfitto dal Liverpool per 2-0. I blancos, che all’inizio della stagione erano stati accreditati come i vincitori più probabili della Coppa dalle grandi orecchie, ora si trovano in un tunnel col buio davanti, e sono alla ricerca della vis d’uscita. Nessuno ai nastri di partenza si sarebbe immaginato di vedere il Real in 24^ posizione dopo le prime 5 giornate nel tabellone della nuova Champions League, l’ultimo posto valido per non essere eliminato al primo turno e per qualificarsi ai play-off per accedere agli ottavi di finale. La squadra di Ancelotti ha guadagnato appena 6 punti in 5 partite: 2 vittorie e 3 sconfitte, con 9 gol fatti e 9 subiti. A seguito del 2-0 rimediato ieri ad Anfiled ad opera di Mac Allister e Gakpo, i blancos hanno centrato la seconda sconfitta di fila, dopo l’1-3 subito in casa contro il Milan.

Il protagonista in negativo della serata è stato chiaramente Kylian Mbappé, che al 61’, sul risultato di 1-0 per gli inglesi, ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto rimettere il Real in partita. La stampa spagnola e francese ha criticato pesantemente la prestazione del numero 9 dei blancos, tanto che l’Equipe ha valutato con il voto 2 la sua partita, in quanto non è stato in grado di sopperire all’assenza di Vinicius e non ha assunto il ruolo da leader dell’attacco madrileno che spettava a lui. Il francese, che doveva essere l’arma in più del Real, per trasformare la squadra ancora di più in una corazzata infallibile, finora non ha rispettato le aspettative, con “solo” 9 gol e 2 assist in 18 partite con la maglia dei blancos. Tuttavia, c’è chi, come Luka Modric, non vuole abbattersi, ed è convinto che il Real possa ancora entrare tra le prime 8 squadre e centrare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Nel post partita, il croato ha ribadito come il Real sia ancora in tempo per qualificarsi tra le prime otto squadre, oltre che aver speso delle buone parole per quanto riguarda la prova difensiva della sua squadra durante la partita appena conclusa. La classifica è corta: il Real (a quota 6) si trova ad appena 4 punti dall’ottavo posto, occupato dal Monaco, perciò con 3 vittorie di fila la squadra di Ancelotti potrebbe riuscire a scalare qualche posizione e a centrare la qualificazione diretta. Le prossime prove dei blancos in Champions League saranno contro Atalanta (10 dicembre, in trasferta), RB Salisburgo (22 gennaio, in casa) e Brest (29 gennaio, in trasferta). Alla luce della classifica totale, le sfide che dovrà affrontare il Real sono tutt’altro che facili, dato che la Dea si trova al quinto posto con 11 punti e che il Brest occupa l’undicesima posizione a 10 punti, a pari merito con Monaco, Arsenal e Bayer Leverkusen, che si trovano tra le prime otto.

