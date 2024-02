Inter-Atletico Madrid in tv: probabili formazioni e dove vedere l’ottavo di Champions League

Milano, 19 febbraio 2024 – Dopo la fuga in campionato grazie ad un ritmo forsennato e alla parallela crisi della Juve, l’Inter di Simone Inzaghi riprende la sua caccia alla Champions League, l’anno scorso finale con sconfitta contro il City di Guardiola, dall’andata degli ottavi di finale contro l’ex Simeone. A San Siro arriva l’Atletico Madrid, uscito vittorioso dal girone E con 14 punti, davanti alla Lazio con 10 e al Feyenoord con 6. L’Inter, invece, ha chiuso al secondo posto dietro la Real Sociedad, che ha incrociato il Psg perdendo all’andata per due reti a zero. Si sa, in casa nerazzurra l’obiettivo principale è la seconda stella, oggi più vicina che mai, ma di sicuro la Champions rappresenta una vetrina importante sia dal punto di vista economico, introiti in più, sia dal punto di vista della mentalità come dimostrato dalla finale dell’anno scorso, che di fatto ha proiettato l’Inter in un’altra dimensione di consapevolezza. Attenzione però ai colchoneros, in piena metamorfosi rispetto alla versione difensivista di qualche anno fa. Anche l’Atletico, oggi, gioca di possesso e fraseggio e ne sa qualcosa la Lazio che a Madrid ha fatto fatica a trovare il bandolo della matassa.

Probabili formazioni

In casa Inter non ci sono particolari problemi. La squadra ha giocato venerdì in campionato, ha dominato la Salernitana e Inzaghi ha potuto gestire le energie. L’Atletico Madrid ha giocato un giorno dopo ma ha avuto una partita abbastanza facile con il Las Palmas, 5-0, tenendo a riposo Antoine Griezmann, vero spauracchio per i nerazzurri. Tra i convocati dovrebbe anche rientrare Morata dopo il recente problema al ginocchio. Per Inzaghi unico dubbio Acerbi, de Vrij è pronto, poi Bastoni e Pavard a completare il reparto. In mezzo terzetto solito con Calhanoglu in mezzo e Mkhitaryan e Barella ai lati, con in fascia Darmian e Dimarco. In avanti, manco a dirlo, Thuram e Lautaro. 3-5-2 anche per l’Atletico Madrid che dovrebbe schierare Hermoso, Witsel e Savic dietro, sulle fasce Llorente e Riquelme, in mezzo Barrios, Koke e De Paul. In andati Griezmann in coppia con Depay.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Depay. All. Simeone.

Precedenti

Nonostante la storicità delle due formazioni nelle coppe europee si registra solo un precedente. Atletico Madrid e Inter si sono incontrare in una finale, cioè quella della Supercoppa Europea nel 2010. I nerazzurri arrivavano dal triplete con Mourinho e avevano vinto la Champions, mentre l’Atletico si era imposto nella Europa League in finale sul Fulham. Vinsero i colchoneros per 2-0 con gol di Reyes e Aguero. L’Inter era quella di Benitez, con i reduci dal Triplete non più a quel livello di rendimento. Sulla panca dei colchoneros c’era invece Quique Sanchez Florez. La squadra madrilena, tra l’altro, aveva vinto una Europa League in cui era presente anche la Juve, eliminata proprio dalla finalista Fulham. I bianconeri vennero sconfitti nettamente nel ritorno degli ottavi di finale per 4-1 a Londra dopo la vittoria 3-1 a Torino. Dal punto di vista statistico il cholo Simeone è una bestia nera per le squadre italiane nella fase a eliminazione diretta: ha vinto cinque delle sei sfide contro squadre di Serie A. L’unica eliminazione è stata per mano della Juve nel 2018/2019 con un sontuoso 3-0 al ritorno dopo la sconfitta di due reti a Madrid. L’Inter, invece, non affronta una squadra spagnola in un turno a eliminazione diretta proprio dal 2010 con la semifinale Champions contro il Barcellona.

Le parole di Inzaghi

Riparte la scalata europea dell’Inter. A Milano arriva un grande ex interista e un ex compagno di Inzaghi alla Lazio, con scudetto annesso. Si parte dalla cordialità verso il Cholo: “Sarà molto bello ritrovarlo - le parole di Inzaghi - Per me è stato un grande compagno, abbiamo vinto assieme a Roma e poi ci siamo persi di vista, ma si capiva già allora che sarebbe diventato un grande allenatore”. Ciclo molto lungo di Simeone all’Atletico, ma l’impronta nel corso degli anni è cambiata perché il calcio è in continua evoluzione: “Allena lì da tredici anni, ha vinto undici trofei e giocano un ottimo calcio - ancora Inzaghi - Nelle ultime partite sono cambiati, sono ancora più aggressivi e palleggiano molto di più rispetto agli anni precedenti. Si tratta di una squadra di grande qualità e con giocatori molto forti”. L’Inter, però, vuole ripetere il percorso dello scorso anno, sapendo che sarà ancora più difficile: "Abbiamo vissuto notti magiche e vorremmo rifarlo - il messaggio di Inzaghi - Ci sono grandi squadre in lotta e non sarà facile: tutte hanno l’ambizione dell’Inter. A partire da domani che sarà il primo incontro su 180 minuti e servirà la vera Inter”. Ma guai a considerare lo scudetto già vinto. Inzaghi predica calma e guarda al presente: “Venti giorni fa eravamo a meno uno, ora a più nove, basta poco affinché tutto cambi. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare all’oggi. Prima l’Atletico, poi penseremo al Lecce”. Con una rosa ampia e pochi infortuni, Inzaghi ha potuto preparare meglio le ultime settimane di lavoro e l’Inter arriva bene alla sfida con l’Atletico: “Turnover? Abbiamo potuto prepararci nel migliore dei modi nelle ultime partite e abbiamo recuperato nel modo opportuno, ma da qui in avanti sarà tutto ancora più difficile e complicato”.

Dove vedere la partita in tv

Inter-Atletico Madrid si disputa martedì 20 febbraio alle 21 allo stadio Meazza di San Siro e verrà trasmessa in diretta tv sia in chiaro che a pagamento. Live su Canale 5 e in streaming su Infinity e su mediasetplay. Live a pagamento su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (253). Inoltre la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.

