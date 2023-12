Champions League, Inter e Lazio agli ottavi. Milan e Napoli qualificate se...

Dopo cinque giornate di Champions League la situazione dei vari gironi inizia a delinearsi. Già varie squadre hanno strappato il pass per gli ottavi, anche se resta da capire con che posizionamento, ma ce ne sono altrettante in bilico e che devono vedersela anche con la matematica. Andiamo ad analizzare girone per girone, soffermandoci su quelli che vedono impegnate le squadre italiane.

Gruppo A, solo il Bayern è dentro

Con 13 punti in 5 giornate solamente il Bayern Monaco è sicuro di accedere, come primo, alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Seguono Copenhagen e Galatasaray a 5 punti, con i danesi avanti in classifica in virtù della differenza reti (-1 per i primi e -2 per i secondi) visto che all'andata in Turchia finì 2-2, ultimo a quota 4 punti il Manchester United complice di aver gettato al vento svariati punti in questo girone. Nell'ultimo turno, per sperare di passare lo United deve obbligatoriamente vincere contro i bavaresi e sperare in un pareggio tra Copenhagen e Galatasaray.

Gruppo B, Arsenal e PSV già qualificate

Rimane solo da decidere chi tra Lens e Siviglia arriverà terzo e, dunque, 'retrocederà' in Europa League dal raggruppamento B. L'Arsenal si qualifica come primo in classifica agli ottavi, mentre secondo c'è il PSV Eindhoven con 8 punti grazie al rocambolesco successo 2-3 a Siviglia. Terzo, al momento, il Lens con 5 punti (che in virtù degli scontri diretti non potrà più arrivare secondo) e ultimo il Siviglia a 2. Nell'ultimo turno, allo stadio Bollaert-Delelis la sfida decisiva per capire chi occuperà la terza posizione.

Gruppo C, al Napoli manca pochissimo

L'imbattuto Real Madrid di Carlo Ancelotti pensa già alla prossima fase, mentre al Napoli di Walter Mazzarri manca veramente un passo. Nella 5° giornata i partenopei hanno perso 4-2 contro il Real Madrid al Bernabeu, mentre il Braga ha pareggiato in casa contro l'Union Berlino (già tagliato fuori da tempo all'ultimo posto) tornando a -3 in classifica dai campioni d'Italia. Di fatto, anche vincendo contro il Napoli, il Braga potrebbe al massimo pareggiare a quota 7. Dato il risultato dell'andata, 2-1 per il Napoli in Portogallo, la squadra di Mazzarri per qualificarsi potrebbe vincere, pareggiare o anche perdere con un solo gol di scarto. In caso di vittoria del Braga con un solo gol di scarto le due squadre sarebbero infatti perfettamente in parità per punti (7), punti negli scontri diretti (primo criterio di classifica avulsa), differenza reti negli scontri diretti e gol negli scontri diretti (secondo e terzo criterio). A quel punto sarebbe decisivo il quarto criterio, la differenza reti globale che, anche in caso di sconfitta con un gol di scarto, sarebbe superiore per il Napoli (-2 contro il -3 dei portoghesi). L'unico caso, dunque, in cui il Napoli verrebbe eliminato, sarebbe perdendo con due o più gol di scarto.

Gruppo D, l'Inter c'è e ora va a caccia del primo posto

Dopo il clamoroso pareggio 3-3 in Portogallo contro il Benfica, l'Inter ora vuole il primo posto nel girone. Dato lo 0-0 tra Real Sociedad e Salisburgo la situazione è la seguente: spagnoli primi a 11 alla pari dell'Inter, 4 per il Salisburgo e 1 per il Benfica. A Milano, nell'ultima giornata, l'Inter può solo vincere per chiudere in testa il proprio girone, visto che in caso di arrivo a pari punti la differenza reti premia la Real Sociedad.

Gruppo E, la Lazio a Madrid per il primo posto

Nel raggruppamento E della Lazio la situazione è simile, per certi versi, a quella dell'Inter. Con Celtic ultimo a 1 punto, Feyenoord terzo a 6, Lazio seconda a 10 e Atletico Madrid in testa con 11 punti sarà l'ultima giornata a determinare chi sarà la prima classificata al termine del girone. Gli uomini di Sarri sono già sicuri degli ottavi, ma al Wanda Metropolitano tra due settimane si giocheranno tutto: in caso di vittoria i biancocelesti passerebbero come primi, altrimenti saranno quelli del Cholo Simeone a chiudere in testa il girone.

Girone F, al Milan serve un'impresa ma non è finita

Dopo il tracollo casalingo contro il Borussia Dortmund, ora il Milan non è più padrone del proprio destino in Champions League. Al momento la situazione è la seguente: Borussia Dortmund 10 punti e già aritmeticamente qualificato, PSG 7, Newcastle 5 e Milan 5. L'elemento imprescindibile per gli uomini di Pioli è vincere in Inghilterra contro il Newcastle il prossimo 13 dicembre, mentre con qualsiasi altro risultato sarebbero fuori anche dall'Europa League perché in caso di arrivo a pari punti con i Magpies la differenza reti condannerebbe all'ultimo posto i rossoneri. Con gli eventuali tre punti il Milan salirebbe a quota 8 in classifica e, a quel punto, dovrebbero sperare nella vittoria del Borussia sul PSG. I tedeschi sono sicuri del passaggio del turno, ma non del primo posto nel girone perché in caso di successo Mbappè e compagni passerebbero come primi avendo vinto entrambi gli scontri diretti. In caso di pareggio in Germania e arrivo a pari punti con i rossoneri, la squadra di Pioli sarebbe terza e in Europa League, penalizzata dalla differenza reti negli scontri diretti. Ma c'è anche un altro scenario: al Psg non basta il pareggio per qualificarsi, perché se il Newcastle batte il Milan si verifica un arrivo a pari punti a quota 8, gli inglesi condannerebbero la squadra di Luis Enrique all'Europa League.

Girone G, tutto ok per City e Lipsia

La straordinaria rimonta da 2-0 a 3-2 dei Citizens contro il Lipsia nell'ultimo turno ha permesso ai ragazzi di Guardiola di ipotecare il primo posto nel girone con 15 punti. Subito dietro, a 9, c'è il Lipsia che è comunque sicuro di accedere alla seconda fase visto che a una giornata dal termine si trova a +5 dagli Young Boys. Austriaci che, dopo aver battuto la Stella Rossa, si sono assicurati l'Europa League visto che sono a +3 dalla squadra di Belgrado con scontri diretti a favore.

Girone H, chi insieme al Barcellona?

Ancora un posto da assegnare nel gruppo H, con il Barcellona che guarda tutti dall'alto in basso in virtù del +3 (12 punti) su Porto e Shakthar. Mercoledì 13 dicembre, contro il già eliminato Anversa (0 punti) sarà turnover massiccio per Xavi che non avrà tutti gli occhi addosso. Fari puntati, infatti, al Do Dragao di Oporto dove Coincencao riceve lo Shakthar Donetsk per decidere chi si qualificherà agli ottavi. I padroni di casa hanno due risultati su tre, mentre gli Ucraini sono obbligati a vincere per accedere alla fase successiva.