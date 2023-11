Ranking Uefa: potremmo avere cinque squadre in Champions League l'anno prossimo?

Roma, 30 novembre 2023 - La quinta giornata dei gironi di Champions League è andata in archivio, consegnandoci già vari verdetti per quanto riguarda le squadre qualificate agli ottavi di finale: Milan e Manchester United sono aggrappate alla matematica e il loro destino non dipende anche da altri, Inter e Lazio si giocano il primo posto nel proprio raggruppamento e, ancora, il Napoli è con un piede e alla prossima fase. Assieme alle classifiche dei gironi di Champions League, oltre che a quelli di Europa League e Conference, si sta aggiornando anche il Ranking Uefa che sarà fondamentale per capire quante squadre potrà portare il campionato italiano alla prossima Champions. Prima di addentrarci nella lettura del ranking però è necessario ricordare come si strutturerà la massima competizione per club europea a partire dalla prossima stagione.

Dall'edizione 2024/2025 si passerà a 36 squadre, quattro in più rispetto alle attuali 32 e questo allargamento varrà anche per Europa e Conference League. Inoltre, le formazioni saranno tutte unite in un unico girone il che porterà a un incremento delle partite di oltre il 40% rispetto a quante se ne giocano ora. Ma da dove arriveranno le 4 squadre "extra"? Uno dei posti verrà assegnato a una vincitrice del campionato, portando da 4 a 5 il numero di club che si qualificano tramite quello che è stato nominato come "Percorso Campioni" (quello dei club campioni nazionali di federazioni non al top del ranking), inoltre un posto extra sarà riservato alla quinta nazione del ranking. Ma la vera novità, che potrebbe permettere all'Italia di avere cinque squadre, è un'altra: gli ultimi due posti andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente, dunque se l'Italia dovesse terminare questa stagione come la migliore, o la seconda migliore, performance collettiva Uefa tra le nazioni, la Serie A porterebbe una squadra aggiuntiva in Champions (la 5° in classifica).

Come funziona il Ranking Uefa

Per capire come sono calcolati i coefficienti dei club, basta sapere che si basano sui risultati ottenuti dai club nelle cinque precedenti stagioni di Champions League, Europa League e Europa Conference League. I ranking determinano le teste di serie nei vari sorteggi delle competizioni Uefa. Mentre il coefficiente stagionale di una federazione viene calcolato sommando i punti ottenuti da tutte le sue squadre in una determinata stagione di Champions League (UCL), Europa (UEL) e Conference League (UECL) e, successivamente, dividendo la somma totale per il numero di club iscritti nelle tre competizioni. I punti assegnati a ogni club sono 2 per ogni vittoria nelle partite di UCL, UEL e UECL, 1 per ogni vittoria nelle qualificazioni e agli spareggi. Per ogni pareggio nella fase a gironi viene dato 1 punto, mentre è 0,5 per i pareggi nelle qualificazioni e agli spareggi. Sono addirittura 4 i punti per la partecipazione alla fase a girone di Champions e Europa League, altrettanti per la partecipazione agli ottavi di Champions e al primo posto nel girone di Europa League. Proseguendo, sono 2 i punti assegnati a chi arriva secondo nel girone di Europa League e per chi arriva primo nel girone di Conference. Chiudendo, viene assegnato 1 punto anche a chi arriva secondo nel girone di Conference e per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale (UCL, UEL, UECL).

Classifica aggiornata del Ranking Uefa

Alla fine di novembre 2023 c'è più di qualche sorpresa nelle prime 5 posizioni del Ranking. Ecco la classifica:

1- Germania: 11.357 (7 club)

2- Spagna: 10.812 (7 club)

3- Italia: 10.285 (7 club)

4- Inghilterra: 9.500 (8 club)

5- Turchia: 9.000 (3 club)

L'Italia si trova, dunque, al terzo posto molto vicina alla Spagna, anch'essa con 7 club al momento impiegati nelle varie competizioni europee. A trascinare la nostra nazione, al momento, sono Inter e Lazio che hanno portato rispettivamente il 23,61% e il 22,22% dei punti totali, seguono il Napoli e l'Atalanta con il 12,5%. Al contrario di quanto si potesse sospettare, è solamente quarta l'Inghilterra che deve recuperare terreno rispetto all'Italia. Al momento, in vista della prossima Champions, sarebbero Germania e Spagna che avrebbero quindi a disposizione una squadra in più.