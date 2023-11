Champions League, Inter verso Salisburgo: Inzaghi cambia almeno quattro pedine

Il recupero di Marko Arnautovic permette a Simone Inzaghi di avere maggiori possibilità in attacco, ma il giocatore austriaco non è ancora in grado di disputare un'intera partita, dopo il lungo infortunio e quindi la scelta del tecnico per Salisburgo-Inter di mercoledì sera in Champions League dovrebbe cadere su Sanchez. Rifiaterà uno tra Thuram e Lautaro Martinez, ma non solo. Rispetto alla partita disputata nel fine settimana contro l'Atalanta a Bergamo ci saranno anche Darmian (subentrato al titolare Pavard, poi infortunatosi a un ginocchio), Carlos Augusto a sinistra e Davide Frattesi in mezzo. A lasciare il posto da titolare dovrebbero quindi essere Dimarco e Mkhitaryan.

Resta, oltre al già citato Pavard che ne avrà per due mesi circa, un altro indisponibile che sta lavorando per esserci nella gara di domenica prossima contro il Frosinone ed è Juan Cuadrado.

Il colombiano è nella fase finale del lavoro di recupero da un'infiammazione al tendine d'Achille. Ha già provato a tornare una volta contro il Bologna, ma il riacutizzarsi del problema lo ha costretto a un periodo supplementare di stop.