Juventus-Psv, Koopmeiners verso l'esclusione. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 10 febbraio 2025 - La Juventus si appresta ad affrontare la gara d'andata dello spareggio di Champions League con il Psv Eindhoven. In palio c'è un posto negli ottavi di finale della massima competizione europea. Dopo la prima sfida, in programma all'Allianz Stadium, il ritorno si terrà già la prossima settimana, per la precisione mercoledì 19 febbraio. Per la Vecchia Signora è importante ottenere un risultato positivo già in casa per presentarsi poi in Olanda con più possibilità di accedere al turno successivo.

I precedenti

Questo è appena il secondo incontro tra Juventus e Psv nelle principali competizioni europee: l'unico precedente risale allo scorso settembre, nella prima fase della Champions League corrente, in cui i bianconeri hanno vinto per 3-1 in casa. Madama ha perso solo tre delle 15 partite disputate contro avversarie olandesi in Champions League/Coppa dei Campioni (7V, 5N), ottenendo un successo in sette delle ultime 11 (2N, 2P).

Le curiosità

Il Psv non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro avversarie italiane (1N, 4P), la più lunga serie di sconfitte contro squadre di una singola nazione per il club (cinque anche contro formazioni portoghesi). Il Psv ha raggiunto la fase a eliminazione diretta tra Champions League e Coppa Europea in due stagioni consecutive per la prima volta dalla striscia di tre tra il 2004/05, il 2005/06 e il 2006/07. Il Psv ha concesso solo 9.2 passaggi fuori dalla propria trequarti difensiva agli avversari in questa Champions League e solo il Bayern Monaco (6.9) ha registrato finora un indice PPDA inferiore nella prima fase della competizione. Inoltre, la squadra olandese è stata quella con più conclusioni effettuate in seguito a un recupero offensivo nelle prime otto giornate della competizione (21).

Le parole di Thiago Motta

"Sappiamo tutti che è una partita molto importante per noi - il commento di Thiago Motta - L'impegno in allenamento è sempre massimo per arrivare pronti a queste sfide. Giochiamo in casa con grande rispetto per il Psv, ma con la consapevolezza di dover fare la nostra partita. Intensità, ritmo, dinamismo: difendere e attaccare insieme per ottenere il nostro obiettivo, che è la qualificazione. Il Psv è una squadra giovane, che gioca bene a calcio e pressa alto con grande coraggio. A settembre abbiamo sofferto il loro possesso palla, quindi dovremo essere pronti ad affrontare ogni situazione, abbiamo grande rispetto per loro e per il loro allenatore. Per competere con loro dovremo essere al massimo livello. Alla Juventus tutte le partite sono importanti, non guardiamo oltre, il nostro focus è solo sulla gara di domani. Questa squadra è migliorata tanto. L’importante sono i fatti e il nostro obiettivo è andare agli ottavi. Tante cose sono cambiate, soprattutto nella resilienza del gruppo. Mi piace come i ragazzi lavorano e stanno insieme ogni giorno. Io vivo intensamente ogni partita, il calcio è fatto di emozioni, ma oggi sono molto tranquillo perché vedo la squadra bene. Dovremo competere al massimo".

Le dichiarazioni di Locatelli

"Giocheremo davanti ai nostri tifosi contro un grande avversario che gioca bene - le parole di Manuel Locatelli in vista della sfida - È una squadra giovane che abbiamo già affrontato, ma sicuramente sarà una partita diversa. Si gioca su due gare, ma sarà fondamentale partire subito con l’approccio giusto e ottenere un buon risultato. La vittoria aiuta sempre, può darci una mano e dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità. Siamo cresciuti molto come squadra, ora siamo anche un grande gruppo. Ci alleniamo sempre al massimo, ma sappiamo che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Per me giocare qui è un sogno che ho realizzato ed essere capitano è una responsabilità che sento ogni giorno: in campo siamo fratelli, combattiamo insieme e vogliamo dare tutto per questa maglia, ed essere alla Juve è una responsabilità, perché qui bisogna vincere subito, ma lavorare con ragazzi così rende tutto più semplice. Sarà una delle partite più belle da giocare, perché ci sarà una bellissima atmosfera: abbiamo preparato la partita con grande attenzione, perché sappiamo che in casa dobbiamo vincere. Sarà una gara intensa, vogliamo partire forte e ottenere un risultato importante".

Il commento di Bosz

Peter Bosz, tecnico del Psv, ha parlato così in conferenza stampa: "La Juventus è un club top, noi giochiamo nell’Eredivisie per il titolo, ma la Juve è una grandissima società. Ho visto diverse loro partite, compresa quella contro il Como, e anche loro hanno avuto alti e bassi. È una squadra forte, con giocatori di grande qualità e sappiamo che sarà una gara difficile. Non ho mai paura, nemmeno domani e nemmeno cinque mesi fa. Sappiamo che possiamo ribaltare la situazione, domani scenderemo in campo per vincere. Se non ci riusciremo, ci sarà la gara di ritorno a Eindhoven, ma il nostro obiettivo è ottenere un risultato positivo fin da subito. Ci sono grandi differenze tra la Serie A e l’Eredivisie. L'Italia è un paese più grande, con un ranking e risorse economiche superiori. Noi dobbiamo essere più furbi e cercare di sfruttare al massimo le nostre qualità. Lo facciamo da tantissimi anni e dovremo farlo anche contro la Juventus. Per il calcio olandese è molto importante avere due squadre impegnate contro formazioni italiane. Sono curioso di vedere come risponderemo sul campo e dove saremo tra una settimana. Vogliamo dimostrare di poter competere contro squadre di questo livello".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Psv (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Psv è in calendario per martedì 11 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 21. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di Now (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Come quarto ufficiale ecco Daniel Schlager. Al VAR Christian Dingert e AVAR Sören Storks. Tre i precedenti con il fischietto tedesco per la Vecchia Signora, che in queste partite ha ottenuto una vittoria (con il Ferencvaros nella stagione 2020/2021) e due pareggi per 1-1 (nella semifinale d'andata dell'Europa League 2022/2023 con il Siviglia e nel match d'andata degli ottavi di finale della Champions 2021/2022 contro il Villarreal).

Leggi anche: Champions League, ecco gli spareggi con tre italiane in campo: programma e orari tv