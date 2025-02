Champions League, ecco gli spareggi con tre italiane in campo: programma e orari tv

Bologna, 10 febbraio 2025 – Archiviata la fase a girone unico, con i suoi verdetti, per l’Italia eliminato il Bologna, è tempo di playoff per l’accesso agli ottavi di Champions League. In campo le formazioni che si sono classificate dal nono al ventiquattresimo posto e per la Serie A ci saranno tre squadre impegnate. Gli spareggi non assegnano punti nel ranking, ma mandarle avanti tutte e tre (Atalanta, Juve e Milan) è fondamentale per accumulare altri punti dagli ottavi in avanti e per avere, anche la prossima stagione, la quinta squadra in Champions League. Per ora Italia è seconda, ma con un margine esiguo sulla Spagna e si preannuncia una dura battaglia fino a giugno. Saranno otto le partite in programma tra martedì e mercoledì per l’andata dei playoff (il ritorno si gioca tra una settimana) che manderanno agli ottavi otto formazioni a completare il quadro con quelle che si sono qualificate in maniera diretta nel girone unico. Non solo i match delle italiane, che tra poco analizzeremo, ma anche una sfida stellare tra due ex vincitrici della competizione. Infatti, le difficoltà incontrate nel girone da Real Madrid e Manchester City hanno portato a un sorteggio malevolo e le due squadre si affronteranno negli spareggi, portando a una prima clamorosa eliminazione anticipata.

Le partite

Manchester City-Real Madrid è sicuramente una delle partite più attese del turno di spareggi, in una quasi eterna sfida tra Guardiola e Ancelotti, due che di Champions vinte se ne intendono. Uno dei due, però, dovrà dire addio al sogno e l’andata è prevista per martedì alle 21 in Inghilterra, mentre il ritorno è fissato a Madrid settimana prossima. Sfida anche tra attaccanti stellari come Haaland versus Mbappè: ci sarà da divertirsi. Non solo City e Real, perché il calendario è interessante con Monaco-Benfica a rendere incerto il pronostico, così come Sporting Lisbona-Dortmund, due avversarie del Bologna nel girone (pareggio e vittoria per i rossoblù), mentre Psg e Bayern, contro Brest e Celtic, dovrebbero avere vita più agevole. Poi ci sono le italiane. La Juve affronta i campioni di Olanda del Psv, l’Atalanta i belgi del Bruges e il Milan il sempre ostico Feyenoord.

Juve-Psv

Il Psv campione d’Olanda in carica sta vivendo un periodo di flessione. Se da un lato ha passato il turno in Coppa di Olanda nei quarti di finale contro il Feyenoord, dall’altro in campionato è stato raggiunto in testa dall’Ajax, con i lancieri a pari punti ma con una partita da recuperare. Lo score del Psv infatti recita tre pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime cinque. Il tre a tre con il Nec e l’uno a uno interno con il Willem hanno permesso ai lancieri di rientrare e per la Juve sembra palesarsi una possibilità di passaggio del turno nonostante un girone terminato in maniera difficile tra il pareggio di Bruges e la sconfitta interna con il Benfica. Gli olandesi hanno anche un problema in avanti con l’infortunio al ginocchio del centravanti Pepi, ma ci sarà da prestare attenzione alle ali offensive Lang a sinistra e Bakayoko a destra, valutati 20 e 40 milioni da transfermarkt. A centrocampo, Tillman ha avuto un infortunio alla caviglia a metà gennaio, così dovrebbe toccare all’ex Bologna Schouten guidare la mediana assieme a Veerman. In difesa, guida Boscagli, mentre per la fascia c’è anche la carta Karsdorp ex Roma.

Feyenoord-Milan

La prima curiosità che viene in mente nello spareggio tra Feyenoord e Milan è sicuramente il recente trasferimento di Santiago Gimenez ai rossoneri. Appena sbarcato in Serie A, l’attaccante messicano ha segnato a Empoli ma fino a pochi giorni prima gonfiava la rete per la squadra di Rotterdam, che ora dovrà affidarsi al giapponese Ueda o all’argentino Carranza per sostituirlo. Una perdita non da poco. I pericoli, però, sono sugli attaccanti esterni con Paixao, Osman e Moussa a dare qualità. A centrocampo il leader è senza dubbio Timber, il capitano (valutato 32 milioni di euro da transfermarkt), mentre in difesa il perno è David Hancko, obiettivo della Juve per giugno, ma attenzione anche a Facundo Gonzalez, proprio ex bianconero. In campionato, però, non è una stagione esaltante per il Feyenoord che è quinto, dietro anche all’Az Alkmaar, con 12 punti di ritardo dall’Ajax e le ultime cinque partite parlano chiaro con tre sconfitte, un pari e una vittoria.

Club Bruges-Atalanta

Sfida accessibile per l’Atalanta di Gasperini, pur priva di tre attaccanti come Lookman, Scamacca e Maldini. Di fronte il Club Bruges, che ha arpionato la qualificazione con l’ultimo posto disponibile e grazie alla sola differenza reti (-4 contro il -7 della Dinamo Zagabria). I belgi in casa sono ostici, pari con la Juve e vittoria con Sporting e Aston Villa, ma in campionato sono secondi e viaggiano con sei punti di ritardo al cospetto di un Genk che appare lanciato verso il titolo. In avanti hanno tre centravanti interscambiabili (Nilsson, Jutgla e Vermant), mentre il talento più rilevante è quello dell’ala sinistra Tzolis (12 gol in stagione). A centrocampo la squadra poggia sul nigeriano Onyedika (valutato 16 milioni di euro), mentre in difesa Ordonez e De Cuyper sono i più performanti. In porta c’è l’esperienza del 36enne Mignolet.

Calendario e orari tv

Una partita alle 18.45, tre alle 21. Questo il programma della due giorni di Champions League. Sky metterà a disposizione anche la Diretta gol Champions League, oltre a trasmettere sette delle otto partite in programma (disponibile anche lo streaming su Sky Go e Now Tv). Il Milan sarà invece esclusiva Amazon.

Martedì 11 febbraio Brest-Psg ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251. Manchester City-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Juventus-Psv ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Sporting Lisbona-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport 254. Mercoledì 12 febbraio Club Bruges-Atalanta ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251. Feyenoord-Milan ore 21.00 Amazon Prime Celtic-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 252, TV 8. Monaco-Benfica ore 21.00 Sky Sport 253. Leggi anche - Napoli, niente fuga: l'Udinese ferma Conte sull'uno a uno