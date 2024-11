Lille-Juventus, Motta con Weah e Koop. Probabili formazioni e orario tv

Lille, 5 novembre 2024 - Quarta fatica stagionale in Champions League per la Juventus, che ha iniziato battendo il Psv Eindhoven 3-1 a Torino, poi ha vinto 3-2 a Lipsia in dieci, ma si è arresa in casa allo Stoccarda, che ha segnato il gol decisivo nel recupero dopo il cartellino rosso a Danilo. Di fronte ai bianconeri c'è il Lille. La compagine francese si è ripresa dalla sconfitta 2-0 in casa dello Sporting Lisbona nella giornata inaugurale e ha superato i detentori del Real Madrid 1-0 allo Stade Pierre Mauroy, per poi ottenere un successo 3-1 in casa dell'Atletico Madrid, con Jonathan David che ha segnato tre dei quattro gol. Sarà un incontro speciale per Timothy Weah, che si è trasferito al Lille nel 2019. Ha realizzato otto gol in 107 partite nelle quattro stagioni successive, vincendo il campionato nel 2020/21 prima di passare alla Juventus nel 2023.

I precedenti della Juve in Francia

Non ci sono precedenti tra Lille e Juventus. Sono 32, invece, i match giocati dai piemontesi contro squadre francesi in competizioni Uefa. Diciotto le vittorie bianconere, sei i pareggi, in otto occasioni hanno vinto i transalpini. La prima volta è datata 1972, si giocava la Coppa dei Campioni: 3-0 a Torino contro il Marsiglia, a ribaltare l'1-0 dell'andata in Francia. Da allora, la Vecchia Signora ha incontrato il Psg, il Bordeaux, il Nantes, il Lione e il Monaco. Mai il Lille. Non bene, per i bianconeri, le ultime 4 in UCL contro transalpine: nel 2020, andata a Lione e sconfitta 1-0, ritorno mesi dopo (per la sospensione dovuta alla pandemia) a inizio agosto, e 2-1 per la Juve con il Lione a passare il turno. Nel 2022, doppio 2-1 con il Psg. Meglio l'ultimo doppio scontro in assoluto con una francese, vale a dire il Nantes: in Europa League 2022/23 1-1 a Torino all'andata, 0-3 per i bianconeri al ritorno.

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Queste le parole di Thiago Motta nella classica conferenza stampa di vigilia. "Douglas Luiz è tornato tra i convocati e questa è un'ottima notizia. Avremo un giocatore in più che potrà aiutare la squadra, dall'inizio o subentrando. Siamo felici di averlo con noi. Vlahovic? Dusan sta molto bene e ora è arrivato il momento per lui di raccogliere quanto di buono fatto vedere in queste partite. Nutro grande rispetto per l'allenatore del Lille e per tutti i loro giocatori. Genesio ha fatto un ottimo lavoro da quando è arrivato a Lille. Gioca molto bene a calcio la sua squadra, difensivamente è molto solida e non sono sorpreso dei risultati che hanno ottenuto in queste prime uscite stagionali. Il Lille si trova in questa situazione grazie all'ottimo lavoro portato avanti dalla società in questi mesi e, soprattutto, in questi anni. Tutte le partite sono importanti. Come Juventus vogliamo vincere sempre e l'aspetto più importante deve essere quello di continuare a volersi migliorare in allenamento e in partita. Si impara sempre e si migliora sempre. Ogni gara ha la sua storia. Sarà fondamentale scendere in campo con concentrazione massima per ottenere un risultato positivo. L'avversario che affronteremo è in fiducia, ma stiamo molto bene anche noi e siamo pronti a giocare la nostra gara".

Le parole di Thuram

"Le difficoltà che troveremo domani contro il Lille saranno tante. È un'ottima squadra, con un ottimo allenatore ed esprime un buon gioco - il commento di Khephren Thuram - Cerca sempre di andare in avanti, con un gioco propositivo, vogliono avere il pallone tra i piedi. Sicuramente hanno ottenuto due risultati molto importanti – forse inaspettati prima del fischio d'inizio – contro due grandi squadre come Real Madrid e Atletico Madrid, ma hanno conquistato con merito questi punti. Venendo a noi, abbiamo preparato la partita come sempre, rispettando l'avversario. Loro sono in fiducia, ma noi scenderemo in campo per ottenere il massimo e per tornare a Torino con un risultato positivo. Chi scenderà in campo a centrocampo? Abbiamo tutti delle qualità diverse. Io ho determinate caratteristiche e i miei compagni ne hanno altre. Per questo il mister può scegliere di partita in partita in base agli avversari. Mio padre e mio fratello si sono complimentati con me per la prestazione di Udine, ma chi conosce mio papà sa che è molto severo e mi ha spronato subito a fare meglio. Io cerco di essere sempre la migliore versione di me stesso. Ogni giorno cerco di superarmi, in allenamento come in partita".

Le probabili formazioni

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Toure, Diakité, Mandi, Gudmundsson; André, Mukau; Zhegrova, Bouaddi, Fernandez; David.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Orario e dove vedere la partita

Lille-Juventus è in calendario per martedì 5 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 21. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di Now (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).

La designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo, mentre Luka Bilbija sarà il quarto uomo dell’incontro. Al VAR ci sarà l’olandese Dennis Higler, con il polacco Tomasz Kwiatkowski all’AVA

Leggi anche: Lazio-Cagliari 2-1: Zaccagni su rigore vale 3 punti; sardi troppo nervosi, chiudono in 9