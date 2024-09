Inter senza timore contro il City: manca l'ultimo passo per essere grandi in Champions League

Per essere una rivincita dell'ultimo City-Inter sarebbe dovuta essere una finale. Non lo era, la gara di stasera all'Etihad. Era però un esame, complicato, da superare in primis mentalmente, dimostrando a se stessi di poter competere contro un avversario in cui abbondano fuoriclasse. La risposta al triplice fischio è positiva.

La squadra di Inzaghi non sfigura, crea occasioni nella stessa misura in cui le concede. Come ogni avversario del City, deve accettare di essere messo all'angolo per lunghi tratti della partita, pronta a colpire di rimessa. Se c'è un passo in più che bisogna compiere per diventare uno spauracchio persino al cospetto dei campioni d'Inghilterra, è quella cattiveria, precisione, capacità di far male nei metri finali che spesso ha fatto la differenza quando (esempio su tutti) il Real Madrid ha battuto lo squadrone di Guardiola. Forse l'Inter ha creato anche più di quanto fatto dalle merengues, la cui forza è spremere dalle opportunità molto più di quanto non sia accaduto a Thuram, Taremi, Lautaro e tutti gli altri che hanno cercato la porta.

Sarebbe stata una beffa perderla in extremis, su quei due colpi di testa che Gundogan non ha indirizzato a dovere. Avrebbe lasciato l'amaro in bocca a corollario di una prestazione dalla quale è giusto trarre forza per il futuro, quello prossimo con il derby di domenica e il resto di una stagione infinita. A cui l'Inter si è appena affacciata e nella quale ha le armi per dire la propria. Persino contro i giganti d'Europa. Persino contro questo Manchester City, affrontato mescolando le carte come la rosa permette, con Pavard, Mkhitaryan e Lautaro inizialmente in panchina. Alla stracittadina, presumibilmente, si riprenderanno la maglia dal 1'.