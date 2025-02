Champions League Milan-Feyenoord: c'è Musah al posto di Pulisic sulla trequarti

Milano, 18 febbraio 2025 – Tutto in 90’ più eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Dopo il passo falso di Rotterdam, il Milan non potrà più sbagliare e, nel match di ritorno dei playoff di Champions League – in programma questa sera alle 18.45 a San Siro (la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV) –, dovrà giocoforza ribaltare con almeno due reti di scarto l’1-0 di partenza del Feyenoord, griffato al De Kuip da uno scatenato Paixao, se vorrà continuare il suo cammino europeo.

Un traguardo ritenuto imprescindibile dai rossoneri, sia perché porterebbe altri undici milioni nelle casse del club sia perché potrebbe dare ulteriore slancio alla stagione della squadra di Conceiçao, che non è ancora riuscita a trovare la giusta continuità di risultati e identità di gioco. A presentare la gara – vista l’assenza di mister Conceiçao, volato in Portogallo per i funerali dello storico presidente del Porto Pinto da Costa – e a suonare la gara è stato il Senior Advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic: “Dovremo essere più concentrati e aggressivi rispetto al match d’andata. Bisogna scendere in campo pensando che sia come una finale – ha spiegato Ibra –. L’aspetto più importante sarà la vittoria, anche se ovviamente c’è anche il desiderio di giocare bene. Partiamo con un gol da recuperare e vogliamo fare risultato per passare. Ognuno dovrà spingere i propri compagni. Dovrà essere un qualcosa di collettivo e dovranno essere coinvolti anche tutti quelli che saranno in panchina. È così che si creano un gruppo e una squadra”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Bosschaart

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao si affiderà al collaudatissimo 4-2-3-1: al centro del pacchetto arretrato rossonero, davanti all’estremo difensore Mike Maignan, dovrebbe tornare la coppia Pavlovic-Tomori, che in questo periodo pare aver dato un po’ più di stabilità allo scacchiere rossonero. Per formare la diga davanti alla difesa dovrebbe invece essere arretrato nuovamente dalla trequarti Reijnders, il quale affiancherà Fofana. La novità principale sarà sulla trequarti, dove non ci sarà Christian Pulisic – non al meglio della condizione – che sarà sostituito da Musah (rientrato dalla squalifica) per affiancare Leao e Joao Felix alle spalle della punta Santiago Gimenez, ex di serata.

Dall’altra parte, il tecnico degli olandesi Bosschart dovrebbe invece fare affidamento sul 4-3-3 e su quasi tutto l’undici titolare che nel match d’andata ha per larghi tratti del match mandato in tilt i meccanismi del Milan, a lungo sovrastato sul piano dell’intensità: tra i pali della porta olandese ci sarà ancora Wellenreuther, schermato da una linea difensiva a quattro formata da Read, Beelen, Hancko, Smal. A centrocampo, rispetto all’andata, la novità dovrebbe essere Ivanusec al posto di Timber per affiancare Moder e Milambo, mentre nel tridente d’attacco la novità potrebbe essere Carranza al posto di Ueda con ai lati Moussa e l’eroe del De Kuip Paixao.

Orari e dove vedere la partita

La gara Milan-Feyenoord, valida come gara di ritorno del playoff di UEFA Champions League sarà trasmessa martedì 18 febbraio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (253) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Joao Felix, Leao, Gimenez. All. Conceiçao Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao. All. Bosschaart