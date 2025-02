Champions League: le partite di ritorno dei playoff in tv. Le sfide di Milan, Juve e Atalanta

Roma, 17 febbraio 2025 – Il ranking dice che la Spagna ha superato l’Italia e per ora la Serie A non ha la quinta squadra in Champions. Ma c’è il ritorno dei playoff dove le tre squadre italiane possono prendersi la qualificazione agli ottavi, basilare per poter ancora giocarsi il secondo posto nel ranking con la Liga che ha usufruito delle vittorie di Real Madrid, Betis e Real Sociedad la settimana scorsa. Insomma, serve la perfezione tra martedì e mercoledì dove Juve, Milan e Atalanta sono chiamate a non steccare contro Psv, Feyenoord e Club Bruges. Sembra quasi una sfida Italia-Benelux. Si parte da situazioni diverse, perché la Juve è l’unica ad aver vinto la gara di andata (2-1), mentre l’Atalanta è infuriata per il rigore assegnato al novantesimo e il Milan ha giocato una brutta partita a Rotterdam. I temi sono tanti, ma l’obbligo è il risultato e non si potranno perdere altre squadre per strada dopo il Bologna, eliminato nella fase a girone unico.

Negli altri match di spareggio, massima attenzione a Madrid dove il City cercherà di ribaltare il 2-3 rocambolesco dell’andata. Vediamo nel dettaglio le partite e i criteri di qualificazione, ricordando che è stata abolita la regola del gol doppio in trasferta e in caso di parità sono previsti supplementari e rigori.

Milan-Feyenoord

Il gol di Paixao all’andata a Rotterdam, con la complicità di Maignan, obbliga il Milan a un solo risultato: la vittoria. Tolta la regola dei gol in trasferta, i rossoneri dovranno provare a vincere con due gol di scarto a San Siro. I requisiti sono semplici: il Feyenoord ha due risultati su tre a disposizione (vittoria e pareggio), mentre il Milan vincendo con un gol di scarto andrebbe ai supplementari, con due si qualificherebbe.

Atalanta-Bruges

La stessa situazione vale anche per l’Atalanta di Gasperini che è stata sconfitta a Bruges per due a uno. L’inopinato rigore concesso allo scadere per un presunto fallo di Hien su Nilsson, quando era davanti e a protezione del pallone, ha fatto giustamente gridare allo scandalo, ma ora serve tutta la lucidità del caso per provare a ribaltare il risultato al Gewiss Stadium. I requisiti per la Dea impongono la vittoria in maniera obbligata: con un gol di scarto si andrà ai supplementari, con due gol di scarto sarà qualificazione. Qualsiasi altro risultato premierebbe i belgi.

Psv-Juventus

Situazione ribaltata per i bianconeri che hanno vinto l’andata per due a uno allo Stadium grazie al gol di Mbangula nel finale dopo che Perisic aveva trovato il gol del pareggio gelando il pubblico bianconero. La squadra di Motta, che pare aver trovato una sua fisionomia più chiara, può sfruttare l’entusiasmo per il successo sull’Inter per difendere il risultato dell’andata contro i campioni di Olanda in carica. Il Psv è formazione offensiva, che concede però molto in fase difensiva e dovendo attaccare potrebbe scoprirsi oltremodo facilitando il lavoro dei bianconeri. La Juve può vincere e pareggiare per passare il turno, mentre non può subire una sconfitta con due gol di scarto. I supplementari scatterebbero con una vittoria del Psv con un gol di scarto.

Real Madrid-Manchester City

È una delle partite più attese d’Europa, forse la più attesa. Il Real ha ribaltato clamorosamente la gara di andata, con due errori di Ederson e un 2-3 che è servito parecchio per salire al secondo posto del ranking. Ma si sa, senza la regola dei gol in trasferta il City può ancora provarci al Bernabeu. Di sicuro Guardiola non si arrenderà così facilmente e la doppia sfida non può considerarsi chiusa. Gli inglesi hanno bisogno di vincere in Spagna per sperare. Un successo con un gol di scarto vorrebbe dire supplementari, ma per passare direttamente il turno servirebbe un successo con due gol di scarto. Haaland con Mbappé parte due.

Psg-Brest

Non ci sono particolari dubbi nella sfida francese tra Psg e Brest. I parigini hanno vinto nettamente l’andata per zero a tre (Vitinha e doppio Dembele), questo significa che l’accesso agli ottavi è in cassaforte. Al Brest, infatti, servirebbe vincere con tre gol di scarto a Parigi per andare ai supplementari e con quattro per passare il turno. Praticamente impossibile.

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona

Pure i tedeschi del Borussia Dortmund hanno messo in ghiaccio gli ottavi di finale. Dominio assoluto a Lisbona con lo zero a tre a firma Guirassy, Gross e Adeyemi che ha di fatto ipotecato il passaggio del turno. Per lo Sporting il discorso è lo stesso del Brest: vincere con tre gol di scarto per i supplementari, vincere con quattro gol di scarto per passare il turno.

Bayern Monaco-Celtic

Vicino agli ottavi anche il Bayern Monaco, che ha trovato all’andata una preziosa vittoria esterna a Glasgow contro il Celtic. Le reti di Olise e Kane, solo in parte arginate nel finale dal gol di Maeda, consegnano ai bavaresi un vantaggio interessante per il ritorno in Germania. Il Bayern può vincere e pareggiare, mentre non può permettersi una sconfitta con due gol di scarto. Se il Celtic vincesse di misura, invece, si andrebbe ai supplementari.

Benfica-Monaco

Infine, la sfida tra i lusitani e i monegaschi. Il Benfica si è preso un vantaggio all’andata, espugnando il Principato per 0-1 grazie a Pavlidis e all’espulsione al 52’ di Al Musrati. Calcoli molto semplici. Il Benfica ha a disposizione due risultati su tre, mentre il Monaco deve vincere con due gol di scarto per passare il turno. Un successo con un solo gol di margine porterebbe le squadre ai supplementari.

Calendario e tv

Tutte le partite saranno visibili sui canali Sky, che metterà a disposizione anche la Diretta Gol, e in streaming su Sky Go e Now Tv, tranne Psv-Juve che sarà esclusiva Amazon Prime. Per quanto riguarda la tv in chiaro, TV 8 trasmetterà mercoledì Real-City.

Martedì 18 febbraio

Milan-Feyenoord ore 18.45: Sky Sport 1, 201, Sky Sport 253.

Atalanta-Club Bruges: ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Bayern Monaco-Celtic: ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254.

Benfica-Monaco: ore 21.00 Sky Sport 255.

Mercoledì 19 febbraio

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona: ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 254.

Paris-Brest: ore 21.00 Sky Sport 253.

Psv-Juventus: ore 21.00 Esclusiva Amazon Prime

Real Madrid-Manchester City: ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 252. TV 8