Milan, una notte da dentro o fuori: a Newcastle rossoneri aggrappati a Leao

Milano, 13 dicembre 2023 – Manca sempre meno all’appuntamento decisivo per stabilire le sorti della stagione del Milan: questa sera (mercoledì 13), con calcio di inizio alle ore 21, i rossoneri dovranno battere il Newcastle e sperare anche nella vittoria del Borussia Dortmund contro il Psg per strappare il pass per gli ottavi di Champions League.

Un successo contro gli inglesi assicurerebbe al Diavolo almeno un posto in Europa League: “Pensiamo solo a noi stessi, abbiamo una sola possibilità. Dobbiamo vincere e so che faremo di tutto per farlo. Sappiamo cosa ci aspetta, che tipo di avversario e di ambiente troveremo. La mia partita più importante? Per quest’anno sì. Abbiamo provato tanto, sappiamo l’importanza della partita e del rimanere in Europa. Ci aspettiamo tutti di fare una grande partita: in questo stadio hanno perso solo Liverpool e Dortmund, sappiamo che sarà difficile. Fioretto in caso di passaggio del turno? Lasciamolo stare” le parole di Pioli. In caso di insuccesso, oltre a dire addio anzitempo a uno degli obiettivi stagionali, il club di via Aldo Rossi dovrà fare i conti anche con le casse: con la semifinale centrata nella scorsa stagione, il Milan ha incassato oltre 85 milioni, mentre un addio nella fase a gironi quest'anno ne costerebbe già 57 (oltre 100 se si va ad aggiungere gli oltre 50 milioni per la qualificazione al Mondiale per club del 2025). «Ho giocato al St. James’s Park, sarà un'atmosfera calda: è una partita importante per noi e per loro, dobbiamo essere pronti e non vediamo l'ora di preparare una partita del genere» le parole di Pulisic. Il tecnico rossonero si affiderà al talento di Leao per compiere l’impresa: «Rafa sta bene ed è pronto per giocare dall’inizio».

Ibra

L'esordio da Senior Advisor di Ibrahimovic non avverrà questa sera a Newcastle ma domani a Milanello una volta che la squadra sarà rientrata: pare, infatti, che lo Zlatan non voglia distrarre l’ambiente dalla sfida decisiva contro i Magpies. Domenica a San Siro contro il Monza, invece, è previsto il suo primo appuntamento ufficiale in presenza: lo svedese ha comunque iniziato il suo nuovo lavoro e tra i suoi compiti c'è anche quello di dialogare con Stefano Pioli che ha confermato ieri in conferenza stampa di aver già parlato con Ibra. «Ci siamo sentiti ieri. È sempre stato un top, ha affrontato le sfide con intelligenza. Sarà sicuramente un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club» le parole del tecnico rossonero.

Probabili formazioni

Torna in campo Rafael Leao dopo la lesione del bicipite femorale della coscia destra che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane: il portoghese è out dall’11 novembre scorso, a Lecce, e stasera sarà titolare in attacco insieme a Pulisic e Giroud. Prosegue invece l'emergenza in difesa: Theo Hernandez sarà ancora al centro della retroguardia accanto a Tomori con Calabria e Florenzi terzini. Da segnalare anche il ritorno tra i convocati di Noah Okafor. NEWCASTLE: (4-3-3) Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.