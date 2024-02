Caccia alla talpa nel Barcellona: Xavi indaga sul suo staff prima della sfida contro il Napoli

C’è una talpa nello staff del Barcellona. A poche ore dalla sfida di Champions League con il Napoli scoppia il caso tra le mura degli spagnoli. L’insider è finito nel mirino di Xavi Hernandez, allenatore dei blaugrana che da alcuni mesi avrebbe avviato una caccia alla fantomatica figura che avrebbe fornito informazioni riservate alla stampa riguardo i catalani. A rivelare il retroscena 'El Chiringuito de Jugones', popolare trasmissione spagnola condotta da Javi Miguel.

Xavi avrebbe imposto al suo staff di controllare i telefoni e in particolare le chat WhatsApp per capire chi potesse avere contatti con la stampa catalana fornendo dettagli che normalmente dovrebbero rimanere segrete. Nelle ultime settimane, l’allenatore del Barcellona avrebbe addirittura escluso alcuni membri dello staff dalle riunioni più importanti sulla squadra e inoltre avrebbe chiamato personalmente alcuni giornalisti per conoscere il nome della loro fonte.

È una storia che periodicamente si ripete, e spiega anche il motivo per cui molti allenatori nel corso degli ultimi anni hanno finito per fare ricorso in modo massiccio agli allenamenti a porte chiuse. Tra giornalisti che salgono sugli alberi per riuscire a vedere oltre le recinzioni e infiltrati avversari (una volta a Bologna Renzo Ulivieri scorse tra il pubblico un osservatore della squadra che avrebbe affrontato dopo pochi giorni), questa è solo la versione da terzo millennio della pretattica, anche se onestamente con tutti i mezzi e gli staff a disposizione di ogni club per preparare le partite, sembra difficile pensare che l’avversario di turno possa arrivare impreparato a un match.