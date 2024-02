Napoli-Barcellona, le ultimissime: Calzona si affida a Osimhen, Xavi lancia Cubarsì

Napoli, 21 febbraio 2024 – Una notte per dimenticare tutti i problemi e per ripartire nel segno del nuovo ciclo (sulla carta dalla durata di appena pochi mesi) di Francesco Calzona, che ieri in conferenza stampa aveva lasciato uno spiraglio per il ritorno di Marek Hamsik nella piazza che l'ha consacrato nel grande calcio. Dopo una nottata di riflessione, l'ex centrocampista, oggi team manager della sorprendente Slovacchia qualificatasi con pieno merito ad Euro 2024, ha risposto picche, non chiudendo totalmente la porta a un futuro nell'organigramma del Napoli, che intanto stasera, alle 21, proverà a fare pace con in un Maradona tutto esaurito nonostante una stagione tutt'altro che esaltante: nel mirino l'impresa contro il Barcellona nell'ambito dell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi

Orario e dove vedere la partita in tv

Napoli-Barcellona (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Amazon Prime Video, la cui app è disponibile anche sui dispositivi TIMvision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S).

Qui Napoli

Lo stesso Calzona, sempre ieri sera, aveva lasciato intendere che molto dell'impiego dall'inizio di Victor Osimhen fosse destinato a passare dalle risposte ricevute nella rifinitura. A tal riguardo, tutto lascia presagire per l'effettivo ritorno del nigeriano al centro di un attacco completato dai soliti Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia: ritorno voluto per rianimare l'intero Napoli e anche per lanciare un messaggio a una squadra a cui togliere qualsiasi alibi e che, in assenza del numero 9, ha faticato forse più del previsto pur avendo a disposizione diversi rincalzi di lusso. Tutto deciso per le altre caselle: in mezzo al campo ci saranno André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Hamed Junior Traoré, con capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi a protezione di Alex Meret, ormai tornato il portiere titolare degli azzurri.

Qui Barcellona

Paradossalmente, nonostante la rivoluzione avvenuta in casa Napoli, è il Barcellona a poter riservare delle sorprese dell'ultim'ora. In difesa stanno infatti risalendo le quotazioni del giovanissimo (classe 2007) Pau Cubarsì, che potrebbe essere preferito a Ronald Araujo per far coppia con Inigo Martinez, mentre per il ruolo di terzini sono confermati Jules Koundé e Joao Cancelo, con Marc-André Ter Stegen tra i pali. In mediana ci saranno Frenkie De Jong, Andreas Christensen e Ilkay Gundogan nonostante il rientro in gruppo in extremis di Sergi Roberto, mentre per l'attacco restano in pole position Lamine Yamal e Pedri a supporto di Robert Lewandowski: salgono anche le quotazioni del rientrante Joao Felix, il cui impiego sembra però probabile soltanto a partita in corso alla luce di una condizione fisica non ancora ottimale.

