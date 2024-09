Young Boys-Inter: biglietti e consigli utili per la trasferta

Milano, 30 settembre 2024 – Dopo le partite con Manchester City e Stella Rossa, la seconda trasferta della squadra campione d’Italia sarà contro gli svizzeri dello Young Boys. Qui tutte le informazioni necessarie per preparare la trasferta europea.

Partita: Young Boys vs Inter

Data: Mercoledì 23 ottobre 2024

Orario: 21:00

Luogo: Stadion Wankdorf, Berna

I biglietti saranno disponibili online sui canali ufficiali dell'Inter. Sarà necessario accedere con il proprio account e inserire i dettagli dell’abbonamento per poter procedere con l'acquisto.

Il costo del biglietto per i tifosi ospiti è di 39,00€ a tariffa unica. Questo prezzo è in linea con quanto stabilito dallo Young Boys per i match di Champions League.

I biglietti saranno disponibili in diverse fasi, con la prima che inizia lunedì 30 settembre 2024 alle ore 12:00 per gli abbonati della Serie A 2024/2025. Solo chi ha un abbonamento potrà accedere a questa fase prioritaria, acquistando biglietti esclusivamente per il settore ospiti.

Nominativi: I biglietti sono strettamente nominativi e non possono essere ceduti. Il nome sull'acquisto deve corrispondere esattamente a quello del titolare del biglietto. Il controllo sarà rigido, quindi se il nome non coincide, sarà negato l'ingresso allo stadio.

Ritiro biglietti: Una particolarità importante è che i biglietti non saranno spediti. Saranno infatti consegnati a Berna direttamente il giorno della partita.

Limite di acquisto: Ogni tifoso potrà acquistare un solo biglietto.

Organizzando la tua trasferta a Berna, è utile sapere che lo Stadion Wankdorf si trova a circa 2,5 km dal centro storico della città ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o con 40 minuti di cammino. Il consiglio è di pianificare in anticipo il viaggio e arrivare con un po' di anticipo per ritirare il tuo biglietto e goderti l'atmosfera pre-partita.

Dall’aeroporto di Berna invece, lo stadio dello Young Boys dista semplicemente 20 minuti di macchina.

In caso si fosse sprovvisti di automobile, la migliore soluzione per poter arrivare al Wankdorf Stadion è l’utilizzo dei mezzi pubblici: