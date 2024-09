Champions League, le partite della seconda giornata: programma e dove vederle in tv

Bologna, 30 settembre 2024 – Una due giorni di grande calcio e di grandi emozioni. Riprende la Champions League, nella sua nuova formula a 36 squadre a girone unico, con la seconda giornata di gioco in programma martedì 1 ottobre e mercoledì 2 ottobre. Al debutto, quattro italiane su cinque hanno ottenuto punti, bene la Juve che ha vinto in casa con il Psv, bene l’Inter che ha fermato a Manchester il City per zero a zero, bene il Bologna che preso il primo punto contro lo Shakhtar e bene l’Atalanta che ha impattato con l’Arsenal al Gewiss Stadium. Solo il Milan, sconfitto 1-3 dal Liverpool, è incappato in una brutta giornata, ma a differenza di due settimane fa ora i rossoneri sono di tutta altra pasta. La classifica, per ora, fa poco testo, dato che ci sono 15 squadre a tre punti, Bayern in testa per differenza reti (9-2 alla Dinamo Zagabria), e la lotta ai primi otto posti è del tutto aperta. La formula, infatti, prevede l’accesso diretto agli ottavi per le prime otto in classifica, mentre dalla nona alla ventiquattresima giocheranno lo spareggio in andata e ritorno per decretare le altre otto. Le ultime dodici in classifica saranno eliminate senza ‘retrocessione’ in Europa League.

Secondo turno da brividi

La partita più attesa da un intero popolo. Liverpool-Bologna è la magia della Champions League e della storica qualificazione dei rossoblù grazie al quinto posto dell’anno scorso. Tremila tifosi bolognesi al seguito e Bologna che giocherà con una maglia speciale total black disegnata per l’occasione da Macron. Fare risultato sarà quasi impossibile, ma serate come queste capitano una volta nella vita: si gioca ad Anfield mercoledì alle 21.

Insidiosa anche la partita della Juve che farà visita a un Lipsia, sconfitto dall’Atletico Madrid al debutto ma terzo in Bundesliga a due punti dal Bayern e senza sconfitte cinque partite. Calcio d’inizio mercoledì alle 21. Due ore prima, alle 18.45, l’Atalanta di Gasperini, reduce dal pari in campionato proprio col Bologna, farà visita allo Shakhtar in quel di Gelsenkirchen – ovviamente con la guerra in Ucraina non si può giocare a Donetsk – per cercare i primi tre punti in Europa dopo il pari interno con l’Arsenal.

Martedì, invece, toccherà alle milanesi. Alle 21 si gioca a San Siro Inter-Stella Rossa, una ghiotta occasione per fare tre punti e rilanciare le quotazioni interiste nella lotta ai primi otto posti dopo l’importante pari di Manchester. Banco di prova molto importante e difficile per il Milan che sarà di scena a Leverkusen contro i campioni di Germania di Xabi Alonso. Dopo la sconfitta interna con il Liverpool serve non perdere troppo terreno per la squadra di Fonseca che ha bisogno di punti per muovere la classifica. Tutto live sui canali Sky Sport, a eccezione della migliore partita del mercoledì, che in questo caso sarà Lipsia-Juventus, che sarà trasmessa da Amazon Prime. In streaming su Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro sarà Tv 8, mercoledì alle 21, a trasmettere in diretta Lille-Real Madrid.

Programma e orari tv

Martedì 1 ottobre

Salisburgo-Brest ore 18.45 Sky Sport 255.

Stoccarda-Sparta Praga ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254.

Inter-Stella Rossa ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Borussia Dortmund-Celtic ore 21.00 Sky Sport 257.

Barcellona-Young Boys ore 21.00 Sky Sport 256.

Leverkusen-Milan ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253.

Arsenal-Psg ore 21.00 Sky Sport 254.

Psv-Sporting Lisbona ore 21.00 Sky Sport 258.

Slovan Bratislava-Manchester City ore 21.00 Sky Sport 255. Mercoledì 2 ottobre

Shakhtar-Atalanta ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Girona-Feyenoord ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Liverpool-Bologna ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Lispia-Juventus ore 21.00 Amazon Prime

Benfica-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport 255.

Dinamo Zagabria-Monaco ore 21.00 Sky Sport 256.

Lille-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253.

Aston Villa-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport 254.

Sturm Graz-Club Bruges ore 21.00 Sky Sport 257.