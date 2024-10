Young Boys-Inter, Inzaghi rilancia Taremi: probabili formazioni e orari tv

Milano, 22 ottobre 2024 – Una occasione per l’Inter che incontra il fanalino di coda Young Boys nella terza giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri di Inzaghi sono reduci dal successo interno sulla Stella Rossa, in seguito al pari prezioso di Manchester, e contro la formazione di Berna c’è la possibilità di salire a quota 7 punti e rilanciarsi definitivamente nella lotta ai primi otto posti. Lo Young Boys è ultimo e dopo lo zero a tre interno contro l’Aston Villa è arrivata la dura sconfitta a Barcellona per 5-0. Sono otto gol subiti e zero fatti in due partite. Il divario di qualità appare netto, ma guai a sottovalutare certe partite, soprattutto in trasferta. L’Inter in ogni caso ha bisogno di tenere il passo delle migliori in una classifica tutto sommato ancora corta per le posizioni di vertice, ma conterà anche segnare parecchio in virtù dell’importanza della differenza reti nel computo totale. Vincere e convincere è la parola d’ordine per le big di questa Champions per non compromettere un posto diretto negli ottavi: giocare gli spareggi vorrebbe dire scendere in campo due volte in più.

Probabili formazioni

Qualche piccolo cambio per Simone Inzaghi che tra l’altro a Roma è stato costretto a sostituire Calhanoglu e Acerbi. Per entrambi elongazione muscolare e la situazione verrà monitorata giorno per giorno. Di sicuro non ci saranno a Berna e rischiano anche di saltare il match contro la Juventus. Inzaghi andrà allora con Barella faro di centrocampo, anche Asllani è fuori per una distorsione al ginocchio, con Mkhitaryan e Frattesi a completare la zona centrale, mentre sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto per far rifiatare Dimarco e Darmian. In difesa De Vrij centrale con Bisseck e Bastoni braccetti. In avanti rifiata la Thu-La, così ci sarà spazio per Arnautovic e Taremi. Nello Young Boys 4-2-3-1 con Blum, Camara, Benito e Hadjam davanti a Von Ballmoos, in mezzo Niasse e Lakomy davanti alla difesa, Monteiro e Ugrinic agiranno larghi con Imeri trequarti, prima punta Ganvoula. YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Niasse, Lakomy; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Rahmen. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

Precedenti

E’ il primo incontro assoluto tra Young Boys e Inter, mentre i nerazzurri hanno giocato otto volte contro squadre elvetiche. Il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. L’unica battuta d’arresto risale al primo turno di Coppa Uefa 1995/1996 quando gli svizzeri passarono 0-1 a San Siro al ritorno dopo il pareggio per uno a uno all’andata. I precedenti più recenti con squadre svizzere risalgono a venti anni fa quando nelle qualificazioni Champions League 2004 l’Inter ebbe la meglio su Basilea con l’1-1 dell’andata e il 4-1 del ritorno, segnarono Adriano, doppietta, Recoba e Stankovic.

Le dichiarazioni dei tecnici

Gli svizzeri cercheranno un risultato di prestigio dopo due brutte prestazioni con Aston Villa e Barcellona, ma il tecnico a interim Joel Magnin ha parlato chiaro: l’Inter è una squadra top. Missione dunque difficile per gli elvetici che proveranno a far valere il fattore casalingo e per l’allenatore è un debutto: “L’ho fatta da giocatore e conosco la competizione, mi sento pronto come allenatore e sono orgoglioso di essere qui. E’ una cosa bella fare la Champions con lo Young Boys”. Di fronte i nerazzurri che per Magnin sono al top in Italia e in Europa: “Sono una squadra forte e speriamo in una loro brutta giornata – ancora Magnin – Noi giocheremo uniti e andremo in campo con la voglia di provarci. L’Inter è una squadra incredibile e il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Sarà per noi una grande sfida”. Per Inzaghi non sarà comunque facile, perché ci sono diverse assenze e si sono accorciate le rotazioni in vista del match con la Juve, su cui l’allenatore ha parlato chiaro: non ci pensiamo, prima la Champions. Questo il pensiero di Inzaghi alla vigilia: “Pensiamo di partita in partita e lo Young Boys domenica ha battuto il Lucerna. Servirà massima attenzione – il monito di Simone – Sappiamo che le rotazioni a centrocampo sono limitate, ma su Zielinski ci sono buone sensazioni. La vittoria di Roma? Abbiamo vinto giocando in condizioni difficili e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché la Roma è una squadra forte. Mi prendo la vittoria”. Una variabile in più è il sintetico su cui si giocherà mercoledì sera a Lucerna. Inzaghi presta attenzione anche a questo: “Cambia, non è uguale all’erba naturale e abbiamo deciso di cambiare le abitudini per prendere confidenza con quel tipo di campo”. In casa Inter ha parlato anche Yann Bisseck, candidato a giocare titolare a Berna al posto di Pavard: “Siamo l’Inter, una grande squadra ed è normale non essere sempre titolare, la cosa importante è farsi trovare pronti quando arriva il tuo momento. Siamo tutti felici di giocare”. Anche Bisseck ha parlato del sintetico, ma l’Inter è pronta per fare una grande partita: “Siamo forti anche se il sintetico è qualcosa di nuovo per noi, giocheremo come sempre al massimo per provare a vincere”, la sua chiosa a Sky. Ora la palla passa al campo.

Dove vederla in tv

Young Boys-Inter, valevole per la terza giornata di Champions League, si disputa mercoledì 23 ottobre alle ore 21 presso lo stadio Wankdorf di Berna in Svizzera. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma Amazon Prime con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.