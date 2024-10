Inter, c’è lo Young Boys. Inzaghi alle prese con il sintetico e i tanti infortunati

Milano, 22 ottobre 2024 – L'Inter si prepara ad affrontare lo Young Boys domani sera alle 21 allo stadio Wankdorf di Berna. Sarà la terza gara del girone di Champions League, i nerazzurri vengono da un pareggio in casa del Manchester City e dalla vittoria del Meazza contro la Stella Rossa.

Inzaghi

Una gara, spiega Simone Inzaghi a Sky, "che si prepara sapendo che è una gara di Champions, non semplice, contro una squadra che ha cambiato l'allenatore riprendendo quello dello scorso anno. Nell'ultima gara hanno battuto il Lucerna che è tra le prime in Svizzera, bisognerà quindi affrontare la partita nel modo giusto".

La comitiva è a Berna già da questa mattina perché, diversamente dal solito, il tecnico ha deciso di far affrontare la rifinitura della vigilia ai giocatori direttamente sul terreno di gioco degli avversari. Questo perché il manto erboso sarà in sintetico.

“Chiaramente è una cosa nuova e per questo abbiamo fatto qui la rifinitura, per abituarci pur con una sola seduta - la risposta del tecnico -. Indisponibili? Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno, valuteremo chi ha giocato domenica. Zielinski è venuto con noi, ieri ha dato buone risposte. Cercherò di fare le scelte più giuste".

Le ultime

Tra le possibili novità rispetto alla partita di domenica contro la Roma, Pavard e Bisseck “braccetti” in difesa, dove dovrebbe esserci anche De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi. In mediana Dumfries dovrebbe vincere il ballottaggio con Darmian, mentre Barella è favorito per giocare regista con Frattesi e uno tra Mkhitaryan e Zielinski ai suoi lati. Carlos Augusto sostituirà uno tra Bastoni e Dimarco (probabilmente il secondo), mentre davanti Taremi e Arnautovic giocheranno dal 1'.

Probabili formazioni

YOUNG BOYS (4-3-1-2): 26 Von Ballmoos; 24 Athekame, 13 Camara, 23 Benito, 22 Abdu Conté; 39 Males, 20 Niasse, 77 Monteiro; 7 Ugrinic; 9 Itten, 15 Meschack. A disp. 33 Keller, 3 Hadjam, 5 Husic, 8 Lakomy, 10 Imeri, 35 M'Boussy, 11 Colley, 21 Virginius, 27 Blum. All. Magnin.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic. A disp. 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 95 Bastoni; 36 Darmian, 27 Aidoo, 52 Berenbruch, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 L. Martinez. All. Inzaghi.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Diretta tv: domani ore 21 su prime video.