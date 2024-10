Diretta Inter-Stella Rossa e Bayer-Milan alle 21, formazioni ufficiali live: Inzaghi con Taremi, Fonseca punta su Abraham

Milano, 1 ottobre 2024 – Seconda giornata di Champions League. Questa sera alle 21 tocca alla milanesi scendere in campo: l’Inter ospita a San Siro la Stella Rossa, per il Milan c’è invece il delicato impegno nella tana dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

La squadra di Inzaghi nel primo turno ha pareggiato in trasferta contro il Manchester City e oggi va a caccia della prima vittoria europea della stagione. In attacco spazio a Taremi.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer, Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Ivanic, Silas; Bruno Duarte. All. Milojevic.

Inter-Stella Rossa live alle 21

Trasferta molto complicata per il Milan di Fonseca, che aver ritrovato entusiasmo con le vittorie in campionato contro Inter e Lecce ora vuole rilanciarsi anche in Champions dopo la pesante sconfitta al debutto contro il Liverpool. Il tecnico portoghese non potrà contare in attacco su Morata, al suo posto Loftus-Cheek,

Le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All.: Fonseca.

Bayer-Milan, diretta alle 21