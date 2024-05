Conference League, le semifinali in tv: la Fiorentina sfida il Brugge, orario e formazioni

Milano, 1 maggio 2024 - È tutto pronto per il penultimo atto della UEFA Europa Conference League. Domani, giovedì 2 maggio, Aston Villa, Olympiacos, la nostra Fiorentina e il Club Brugge si daranno battaglia nelle gara d'andata delle semifinali della terza competizione europea per club. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, vuole continuare la cavalcata europea per bissare la finale dell'anno scorso, sperando in un risultato più dolce. Davanti ci sarà la squadra belga, avversario da temere ma che sicuramente è più agevole rispetto all'Aston Villa, la favorita dell'altra semifinale. Gli uomini di Unai Emery, al momento quarti in Premier League, sono dall'altra parte del tabellone e se la vedranno contro i greci dell'Olympiacos. Nel turno precedente, i Villains hanno battuto ai rigori il Lilla, grazie alla serata da protagonista del Dibu Martinez tra i pali, e l'Olympiacos ha staccato il pass per questo appuntamento dopo i tiri dal dischetto contro il Fenerbahce. Il match sarà arbitrato da un trio tutto italiano: Marco Guida, con Meli e Peretti come assistenti, ci sarà anche Valeri al Var e Irrati aVar. Per l'Olympiacos l'occasione è ghiotta: non solo centrare una finale europea eliminando una delle favorite, ma soprattutto avere poi la fortuna di giocarla davanti al proprio pubblico, perché l'ultimo atto si terrà proprio ad Atene il 7 giugno.

Fiorentina, in casa non puoi sbagliare

Andata in casa e ritorno in Belgio per la Fiorentina che, dunque, non potrà assolutamente sbagliare all'Artemio Franchi. Dopo la netta vittoria con il Sassuolo, dove molti titolari hanno riposato, la squadra di Vincenzo Italiano deve subito resettare la mente perché rispetto alla partita di Reggio Emilia ci sarà tutta un'altra pressione, tutto un altro clima. Il Franchi va verso il sold out in quella che, verosimilmente, potrebbe essere l'ultima apparizione europea tra le mura amiche di Vincenzo Italiano, sempre più lontano dalla panchina dei gigliati al termine della stagione. Inoltre, quasi certa la presenza in tribuna anche di Rocco Commisso, il presidente è atteso in Toscana per vivere da vicino questo intenso finale di stagione. Lato formazioni, visto il turnover in campionato, il tecnico classe '77 è pronto a schierare i migliori undici a disposizione senza rischiare che questi siano a corto di fiato. Ecco, quindi, che tornerà Terracciano in porta e Milenkovic a fare coppia con Quarta dietro, con Biraghi e Dodo sulle corsie. A centrocampo, dato che Mandragora non è al meglio, dovrebbero partire dal 1' Arthur e Bonaventura, mentre sulla trequarti il trio sarà: Nico González, Beltrán e Sottil che, al momento, sta vincendo il ballottaggio con Ikoné per l'ultima maglia da titolare alle spalle di Andrea Belotti. Dall'altra parte, il Brugge di Nicky Hayen si presenterà con qualche una conoscenza della Serie A in panchina, ovvero l'ex Bologna Andreas Skov Olsen che ha recuperato da un problema all'anca. Tra i pali ancora Jackers, perché Mignolet non è al meglio, torna davanti Igor Thiago dopo la squalifica nell'ultima gara europea. La direzione di gara di Fiorentina-Club è stata affidata a una squadra arbitrale tutta inglese: l'arbitro sarà l'esperto Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Cook. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltrán, Kouamé; Belotti.

Club Brugge (3-5-2): Jackers; Sabbe, Ordonez, Balanta; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer; Thiago, Jutglà.

Le partite di giovedì 2 maggio

Sfide in contemporanea alle ore 21

Aston Villa - Olympiacos

Fiorentina - Club Brugge

Dove vedere le partite

L'andata della semifinale di Europa League tra Fiorentina e Club Brugge potrà essere seguito sia su Dazn, che Sky, ma anche in chiaro. Per quanto riguarda la prima piattaforma, basta scaricare l'app Dazn su smart tv o altri dispositivi; su Sky il canale di riferimento sarà invece Sky Sport (254) o l'alternativa streaming offerta da Now Tv. Ma questo penultimo atto della cavalcata della viola sarà visibile, gratis, per tutti anche su TV8, con ampio prepartita.