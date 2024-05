Fiorentina-Brugge, Italiano: "Non dovremo farci trasportare dall'emozione"

Firenze, 1 maggio 2024 - L'obiettivo è della Fiorentina è chiaro: tornare subito a giocare una finale europea, dimenticando la disfatta di Praga della scorsa stagione quando la coppa della Conference League venne alzata dagli inglesi del West Ham. Ma il tragitto da Firenze ad Atene, sede della finale di quest'anno, subisce necessariamente una deviazione: in Belgio, per l'esattezza a Bruges. Già perché gli uomini di Vincenzo Italiano per strappare il pass per l'ultimo appuntamento, prima dovranno vedersela con il Club Brugge in semifinale. Il primo appuntamento è domani (giovedì 2 maggio) allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con il calcio di inizio previsto alle ore 21. Andata in casa, in uno stadio che va verso il sold out e con la presenza quasi certa anche di Rocco Commisso, e ritorno in Belgio la prossima settimana. Anche per questo la gara di domani sarà fondamentale: i gigliati non possono permettersi passi falsi tra le mura amiche. Da una parte un squadra, quella di Italiano, che arriva dal bel successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma ancora con l'amaro in bocca per come è terminata l'avventura in Coppa Italia, ovvero con l'eliminazione proprio in semifinale per mano dell'Atalanta. Dall'altra, il Brugge di Nicky Hayen è reduce dal sesto successo consecutivo in campionato (0-3 a casa del Genk in Pro League), numero di vittorie di fila che si alza a otto se vengono considerate anche le due gare dei quarti di finale contro il Paok Salonicco. In conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato gli avversari, ma ha anche lasciato qualche indicazione sul proprio futuro.

Le parole di Italiano

La conferenza stampa pre partita di Vincenzo Italiano si è aperta con un'analisi sul momento di forma dei suoi ragazzi, reduci dalla bella vittoria contro il Sassuolo dove il tecnico classe 1977 si è potuto permettere il lusso di far riposare tanti dei suoi titolarissimi. Dall'umore ai massimi, fino alla possibilità di rivedere Mbala Nzola: "L'ultima partita ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Abbiamo ricercato un bel risultato e lo abbiamo ottenuto. Era fondamentale arrivare all'appuntamento di domani con un atteggiamento positivo. Siamo quasi tutti a disposizione e pronti per questo match. Sarebbe straordinario proseguire nel torneo. Nzola è tornato ad allenarsi in gruppo e per domani sarà a disposizione, come avevo detto già dopo il Sassuolo, ha risolto i suoi problemi personali e ci sarà".

In seconda battuta si è concentrato sugli avversari del Club Brugge e sul tipo di partita che si aspetta. "Credo che sia fondamentale concentrarsi su pregi e difetti dell’avversario, dobbiamo prepararci su questi aspetti, anche se abbiamo avuto pochi giorni a disposizione. Sono partite molto importanti, non dobbiamo farci trasportare dalle emozioni, abbiamo l’esperienza dello scorso anno e dobbiamo sfruttarla. Stiamo guardando a tutti i dettagli, dai calci piazzati a tutto il resto, per mettere in difficoltà l’avversario. Il Brugge è una squadra molto temibile e che gioca con tre attaccanti. Se sono qui è perché sono forti. Vediamo con quale atteggiamento tattico vorranno affrontarci. Dovremo sfruttare la spinta e l’entusiasmo del Franchi”.

Giocando in casa l'andata un fattore sarà sicuramente il pubblico e questo il tecnico lo sa bene: "Il pubblico domani sera ci darà una mano importante, allo stadio so già che ci sarà un clima eccezionale, i tifosi ci aiuteranno a raggiungere il nostro sogno, ovvero un’altra finale, un qualcosa che sarebbe meraviglioso".

Chiudendo anche con uno sguardo al futuro, visto che le voci che vedono Vincenzo Italiano lontano dalla panchina della Fiorentina per la prossima stagione sono sempre più insistenti e, tra le varie squadre a cui è stato accostato, ora pare che anche il Torino si sia fatto avanti: "In questo momento se ne sentono di tutti i colori. Mi fa piacere, vuol dire che si è lavorato bene. Ma la concentrazione penso sia giusto che sia solo sul finale di stagione, tra campionato e Conference League. Il resto sono tutte chiacchiere che non spostano di un millimetro la mia attenzione".

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltrán, Kouamé; Belotti. Club Brugge (3-5-2): Jackers; Sabbe, Ordonez, Balanta; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer; Thiago, Jutglà.

Dove vedere Fiorentina - Club Brugge

L'andata della semifinale di Europa League tra Fiorentina e Club Brugge potrà essere seguito sia su Dazn, che Sky, ma anche in chiaro. Per quanto riguarda la prima piattaforma, basta scaricare l'app Dazn su smart tv o altri dispositivi; su Sky il canale di riferimento sarà invece Sky Sport (254) o l'alternativa streaming offerta da Now Tv. Ma questo penultimo atto della cavalcata della viola sarà visibile, gratis, per tutti anche su TV8, con ampio prepartita.