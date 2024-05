Marsiglia-Atalanta, probabili formazioni e orari tv

Bologna, 1 maggio 2024 - Atalanta a caccia della storia. Giovedì 2 maggio l’andata della semifinale di Europa League con il Marsiglia vale una parte consistente di stagione, in una rincorsa a quel tanto atteso trofeo, tra Coppa Italia ed Europa League, che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta dell’avventura di Gian Piero Gasperini alla guida della Dea. Reduci dall’impresa contro il Liverpool, totalmente contro pronostico, soprattutto lo zero a tre dell’andata, i nerazzurri cercheranno di continuare la loro corsa europea contro l’Olympique che ha eliminato il Benfica. I francesi stanno puntando tutto sull’Europa dato che in Ligue 1 sono settimi con 44 punti, a meno due dal Lens sesto e meno sette dal Nizza quinto che attualmente occupa l’ultima posizione utile per le coppe. La Dea, invece, è in gioco su tutti e tre i fronti perché in campionato è sesta, a meno due dalla Roma, che occupa l’ultimo posto utile per la Champions, e meno sei dal Bologna quarto. Inoltre, la squadra di Gasperini ha una partita da recuperare con la Fiorentina a fine stagione. I nerazzurri, comunque, potrebbero accedere alla maggior competizione europea vincendo l’Europa League.

Probabili formazioni

Moduli speculari per i due allenatori Gasset e Gasperini. I marsigliesi con l’ex Roma Pau Lopez in porta, davanti ci saranno Murillo, Mbemba e Balerdi, mentre a centrocampo Clauss e Henrique esterni e in mezzo due vecchie conoscenze del calcio italiano come Veretout e Kodogbia. Per quanto riguarda l’attacco, Harit e Aubameyang a supporto di Moumbagna. Gasperini punterà sulla formazione tipo. Scalvini, Djimsiti e Kolasinac davanti a Musso, a centrocampo de Roon ed Ederson mediani centrali, Zappacosta e Ruggeri esterni. In avanti spazio a Koopmeiners e De Ketelaere a sostegno di Scamacca. MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit; Aubameyang, Moumbagna. Allenatore: Gasset. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Precedenti

L’Atalanta non ha mai affrontato il Marsiglia nel corso della sua storia, ma ha disputato 7 partite contro squadre francesi con uno score di cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Due i precedenti con il Metz con due vittorie nella Coppa Intertoto 1978, due anche i precedenti con lo Strasburgo, sempre in Intertoto, e altre due vittorie nel 1967, due i precedenti con il Lione nell’Europa League 17/18 con un pari e una vittoria, mentre l’ultimo precedente è nei quarti della Champions 2020, in piena pandemia in gara secca, quando il Psg eliminò l’Atalanta negli istanti finali. Il Marsiglia, invece, ha già eliminato una squadra italiana nella semifinale di Coppa Uefa. Bisogna risalire al 1999 quando nel doppio confronto con il Bologna finì 0-0 in Francia e 1-1 in Italia, rigore nel finale di Blanc, che valse la qualificazione alla finale di Mosca contro il Parma, poi persa, per via della regola dei gol in trasferta.

Le parole dei tecnici

Grande attestato di stima di Jean Louis Gasset, tecnico del Marsiglia, per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea, secondo l’allenatore transalpino, è la migliore delle quattro semifinaliste: “Sono un ottimo esempio di come si lavora, hanno trovato la giusta alchimia - le sue parole - A mio modo di vedere l’Atalanta è la migliore delle quattro semifinaliste e noi dovremo dare tutto. Tutti dicevano che sarebbe uscita con il Liverpool, invece hanno vinto tre a zero ad Anfield. Ci sono giocatori di qualità, in Italia sono sempre in cima alla classifica e hanno una identità chiara. Non sarà facile”. Gasperini, dal canto suo, vuole togliere pressione ai suoi, perché i pronostici sulla carta contano il giusto e a parlare è sempre il campo: “Il ruolo di favoriti conta poco, conta il campo - le sue parole - Sicuramente abbiamo più credibilità per aver eliminato il Liverpool ma si riparte da zero. Il nostro primo scopo è fare una buona gara di andata e non ripetere quanto fatto a Firenze. Ci servirà il coraggio di affrontare partite del genere”. Resta la grande stagione atalantina, ma conquistare un trofeo darebbe ancora maggior lustro ad un ciclo che ha portato il club a passare dalla lotta salvezza, e dal cosiddetto ascensore con la B, a fissarsi stabilmente nelle zone nobili d’Europa. Ora, però, c’è da completare l’opera: “La stagione è straordinaria e abbiamo giocato tante partite decisive - ancora Gasp - Entrambe le squadre meritano di essere qui e c’è grande considerazione e rispetto. Noi siamo dentro a tutte le competizioni ed è un merito. Voci di mercato? Non è il caso, siamo in una bella situazione e siamo concentrati sulla partita”. A dare manforte alla Dea anche duemila tifosi da Bergamo, un’altra dimostrazione di affetto: “E’ motivo di grande orgoglio per noi e siamo felici, così come ad Anfield erano tantissimi. Giocheremo in un altro stadio fantastico e con questa passione alle spalle è un onore. Gli attestati di stima degli avversari? Ci fanno piacere e avremo un’altra occasione per metterci in mostra. L’obiettivo è andare in finale”. Per quanto riguarda i singoli, Scalvini è recuperato e non ci sono problemi per Scamacca, che sarà centravanti con De Ketelaere e Koopmeiners a supporto. Defezione per Bakker che è influenzato: “Scalvini è recuperato e siamo abbastanza avanti con la scelta della formazione. Tutti quelli convocati sono al 100%. Solo Bakker è influenzato. In porta toccherà a Musso”.

Dove vederla in tv

Il match di andata della semifinale di Europa League tra Olympique Marsiglia e Atalanta si gioca allo stadio Vélodrome di Marsiglia giovedì 2 maggio alle ore 21. Prevista la diretta a pagamento sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 253. In streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.

