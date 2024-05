Europa League, le semifinali in tv: Roma contro il perfetto Leverkusen, la Dea a Marsiglia

Milano, 1 maggio 2024 - Oltre alla Fiorentina in Conference League, a tenere alto il tricolore nelle coppe europee ci sono anche l'Atalanta e la Roma che domani (giovedì 2 maggio, ndr) si giocheranno l'andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi e la Dea tengono vive le speranze di vedere, il prossimo 22 maggio, una finale tutta italiana alla Dublin Arena nella Repubblica d'Irlanda. Gli avversari però sono dei più temibili: per la squadra di De Rossi c'è il Bayer Leverkusen che, dopo aver dominato la Bundesliga senza perdere nemmeno una partita, ora vuole fare il bis in coppa; mentre per la truppa di Gian Piero Gasperini l'ostacolo si chiama Olympique Marsiglia. Dopo lo splendido quarto di finale contro il Liverpool (in flessione nelle ultime settimane), i bergamaschi troveranno davanti un avversario più alla loro portata, ma non per questo da sottovalutare anche perché al Velodrome sarà durissima. Vediamo nel dettaglio le due semifinali e le probabili formazioni delle sfide.

Da Liverpool a Marsiglia, sognando Dublino: l'Atalanta pronta contro l'OM

C'è sempre una prima volta per tutto, come nel caso di Atalanta e Olympique Marsiglia, sfida che rappresenta un inedito assoluto nelle gare ufficiali. I francesi si presentano all'appuntamento dopo aver eliminato, in ordine, Shakhtar negli spareggi, Villarreal e Benfica nell'ultimo turno. Dall'altra parte l'Atalanta, levando gli spareggi che gli orobici non hanno giocato in quanto prima classificata nel proprio girone, si è sbarazzata di Sporting Lisbona e poi c'è stata l'impresa contro la superfavorita Liverpool. In particolare, dopo il grande successo di Anfield, l'Atalanta si è meritatamente presa il palcoscenico in questa competizione, diventando una delle squadre più temibili. Il Velodrome è prontissimo e, come al solito, caldissimo, tanto che il difensore centrale Sead Kolasinac, ex della sfida, ci tiene ad avvertire tutti: "Avremo a che fare con un pubblico molto caldo, sei in grado di sentire la passione di ogni singolo tifoso che contagia la squadra. L'ho vissuto in prima persona, qualcosa di esaltante". Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, Gasset mette dentro i suoi migliori 11 con Aubameyang a guidare l'attacco assieme a Sarr. A centrocampo due volti noti: l'ex Inter Kondogbia e l'ex Fiorentina e Roma Jordan Veretout, un altro ex Serie A anche in porta visto che a difendere i pali ci sarà Pau Lopez. Dall'altra parte Gasperini ritrova Scamacca, l'ex Sassuolo sarà il faro offensivo assieme a De Ketelaere, favorito su Lookman e Pasalic. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare a Zappacosta e Ruggeri, mentre dietro Scalvini pare ormai perfettamente recuperato. In porta, come sempre in coppa, ci sarà Juan Musso. Calcio di inizio alle ore 21.

Olympique Marsiglia (3-5-2): López; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr, Aubameyang. Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Il Leverkusen è ancora imbattuto, Roma ti ricordi come si fa?

Più di quaranta risultati utili consecutivi, nessuna sconfitta tra campionato e coppe, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è una macchina perfetta. Le Aspirine, che qualche giornata fa hanno vinto la Bundesliga per la prima volta nella loro storia, sembrano non poter perdere come dimostrato anche dalle ultime due uscite in campionato: due pareggi, uno agguantato al 96' e l'altro al 97' rimontando da 2-0. I tedeschi si presentano all'appuntamento dopo aver battuto il Qarabag e il West Ham e l'obiettivo del tecnico spagnolo è mettere in bacheca almeno un secondo trofeo in questa stagione che, fin qui, è perfetta. Dall'altra parte la Roma, dopo il pareggio di Napoli, torna a focalizzarsi sull'Europa League. Archiviate le pratiche Feyenoord, Brighton e Milan, un crescendo di difficoltà che però i giallorossi hanno saputo ottimamente gestire, ora l'avversario è dei più arcigni. Roma - Bayern Leverkusen rimanda, irrimediabilmente, alla semifinale dello scorso anno, quando i capitolini guidati da José Mourinho vinsero 1-0 all'Olimpico e, in una partita di puro sacrificio, chiusero 0-0 a Leverkusen, volando così in finale. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, all'Olimpico dovrebbe rivedersi Romelu Lukaku dal primo minuto assieme a El Shaarawy e Dybala. A centrocampo i muscoli di Paredes e Cristante, assieme a capitan Pellegrini. Dietro più Llorente di Smalling, per far coppia con Mancini. Dall'altra parte il Bayern Leverkusen si presenterà con il suo classico 4-2-3-1 con Boniface davanti, supportato da Frimpong, Wirtz e Grimaldo. A centrocampo il motore è Xhaka, assieme a Palacios, dietro linea a quattro con Stanisic, Kossounou, Tah e Hincapié davanti a Hradecky. Calcio di inizio alle ore 21.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface

Le partite di giovedì 2 maggio

Entrambe le semifinali si giocheranno in contemporanea alle ore 21

Olympique Marsiglia - Atalanta

Roma - Bayer Leverkusen

Dove vedere le semifinali in televisione

Le semifinali di Europa League saranno visibili entrambe su Dazn e Sky Sport. In particolare, per Dazn basterà scaricare e collegarsi sull'app su smart tv, oppure su Xbox e PlayStation, o in alternativa su TIMVISION Box. Mentre su Sky, per Marsiglia - Atalanta il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport (253), per quanto riguarda Roma - Leverkusen i canali saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). Inoltre, la sfida dell'Olimpico sarà disponibile, per tutti, in chiaro su Rai Uno.