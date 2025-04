Conference League, vincono le favorite: fanno festa Chelsea, Fiorentina, Betis e Rapid

Roma, 10 aprile 2025 - L'andata dei quarti di finale di Conference League conferma lo strapotere del Chelsea, che ipoteca il passaggio del turno battendo 3-0 a domicilio il Legia Varsavia, mandando un messaggio anche a tutte le altre rivali per il successo finale, che poi risponderanno presente. Vincono infatti pure tutte le altre favorite, a cominciare dalla Fiorentina, che espugna per 2-1 il campo del Celje: il Betis Siviglia, il possibile avversario dei viola nell'eventuale semifinale, invece regola 2-0 il Jagiellonia, mentre il Rapid Vienna vince in trasferta contro il Djurgarden.

I risultati dell'andata dei quarti di finale di Conference League

I galloni della favorita assoluta dell'intero torneo non spaventano il Chelsea, che mette subito in discesa la pratica semifinale battendo a domicilio con un tris, non senza addirittura qualche rimpianto, il Legia Varsavia: apre le marcature, entrambe nella ripresa, George su assist di James prima della doppietta di Madueke su doppio assist di Sancho. Poi c'è il rimpianto, il rigore fallito da Nkunku che però, a meno di crolli clamorosi nella gara di ritorno, non sembra un ostacolo sulla strada che potrebbe proporre all'orizzonte una tra Djurgarden e Rapid Vienna. Tra queste ultime due squadre la spuntano gli austriaci, bravi e fortunati a capitalizzare il proprio dominio grazie all'autorete di Finndell, a sua volta disattento e non esattamente baciato dalla Dea Bendata sulla giocata di Schaub: l'unica cattiva notizia per gli ospiti, a parte un risultato tutto sommato ancora in bilico, è la squalifica per la gara di ritorno del diffidato, e ammonito, Bolla. Fa festa anche la Fiorentina, che conferma l'ottimo momento di forma vissuto anche in campionato mettendo in discesa la doppia contesa vincendo grazie alle reti, una per tempo, di Ranieri su assist di Folorunsho, e di Mandragora, impeccabile dal dischetto, così come dall'altro lato in seguito lo sarà pure Delaurier-Chaubet. Il parziale tutto sommato ancora aperto a causa di questa rete da parte degli sloveni non è l'unica cattiva notizia per Palladino, che per la gara di ritorno perde per squalifica i diffidati, e ammoniti, Moreno e Zaniolo. La vincente di questo confronto affronterà una tra Betis Siviglia e Jagiellonia. Pronostico rispettato da parte degli spagnoli, che si impongono in casa grazie alle reti, tutte siglate nel primo tempo, di Bakambu su assist di Fornals e di Rodriguez.

