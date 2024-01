Coppa Africa 2024, pari deludente per il Marocco, il Sudafrica si rilancia

Milano, 22 gennaio 2024 - Con gli ultimi tre match della giornata di ieri è ufficialmente terminata la seconda giornata della Coppa d'Africa 2024. Tante squadre si giocheranno il passaggio del turno nell'ultimo appuntamento e, in virtù dei risultati maturati, pochissime possono stare tranquille. Per quanto riguarda il gruppo F il Marocco si fa fermare dalla Repubblica Democratica del Congo, ma rimane in testa alla classifica anche in virtù del risultato maturato tra Zambia e Tanzania: altro pari 1-1. Nel gruppo E arriva la roboante vittoria del Sudafrica sulla Namibia, segnale forte da parte dei Bafana Bafana che ora sono secondi in classifica. Rivediamo i tre match e le situazioni di classifica dei due gironi.

Hakimi segna ma non basta, il Congo la pareggia con Silas

I Leoni dell'Atlante pareggiano 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo allo stadio Laurent Pokou, tirando il freno nella loro corsa alla vetta del gruppo F. E dire che la squadra del ct Regragui era partita benissimo con il gol dell'ex Inter Hachraf Hakimi dopo appena sei minuti di gioco, bravo a raccogliere il bell'assist del fantasista della squadra Hakim Ziyech. Il Congo però è assolutamente in partita e attacca senza timore, al 41' Bakambu sbaglia un calcio di rigore e il Marocco tira un sospiro di sollievo. Nella ripresa ritmi più compassati, ma al 76' Silas supera la difesa marocchina e batte Bounou segnando il gol del definitivo pareggio.

Marocco 1-1 Repubblica Democratica del Congo. Hakimi (MAR) 6', Silas (CON) 76'

Classifica gruppo F. Marocco 4, Repubblica Democratica del Congo 2, Zambia 2, Tanzania 1

Il pari tra Zambia e Tanzania tiene tutti in corsa

Dato il pareggio per 1-1 anche nel match tra Zambia e Tanzania, nel gruppo F si deciderà tutto all'ultima giornata in programma mercoledì 24 gennaio. La gara si apre con il gol di Msuva che porta avanti la Tanzania all'undicesimo. Le cose per lo Zambia sembrano mettersi maluccio con il rosso rimediato da Kabwe al 44' che costringerà i suoi compagni alla rimonta con un uomo in meno. I Chipolopolo non si arrendono e all'88' il giocatore di maggiore talento, Patson Daka, segna il gol dell'1-1. Lo Zambia sale cosi' a quota 2 punti, mentre la Tanzania avanza a 1. Nell'ultima giornata gli accoppiamenti sono: Zambia- Marocco e Tanzania - Congo.

Zambia 1-1 Tanzania. Msuva (TAN) 11', Daka (ZAM) 88'

Il Sudafrica schianta la Namibia e l'aggancia in classifica

Era praticamente un match senza domani per il Sudafrica che, in caso di sconfitta, sarebbe stato praticamente con un piede nella fossa. Per questo gli uomini di Broos tirano fuori una prestazione perfetta allo stadio Amadou Gon Couliabaly battendo per 4-0 la Namibia. I Bafana Bafana chiudono il primo tempo sopra di tre gol: Tau su rigore al 14' e poi la doppietta di Zwane. I Guerrieri Coraggiosi non entrano mai veramente in gara, subendo il ritmo degli avversari che poi arrotondano il punteggio a quindici dalla fine con Maseko. Anche nel gruppo E sarà decisiva la terza giornata per capire chi accederà alla fase a eliminazione diretta.

Sudafrica 4-0 Namibia. Tau rig. (SUD) 14', Zwane (SUD) 25', Zwane (SUD) 40', Maseko (SUD) 75'

Classifica girone E. Mali 4, Sudafrica 3, Namibia 3, Tunisia 1.