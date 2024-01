Coppa d’Africa 2024 in tv, il 18 gennaio seconda giornata con due big match: formazioni e dove vederli

Milano, 17 gennaio 2024 – La Coppa d'Africa entra nel vivo e domani, giovedì 18 gennaio, sarà l'ora della seconda giornata con tre partite in totale. Torna in campo il girone A, con il big match tra i padroni di casa della Costa d'Avorio e la Nigeria, reduce dal passo falso all'esordio, nell'altra partita di girone si affrontano Guinea Equatoriale e Guinea-Bissau. In serata, ore 21, altro big match tra due squadre che nel girone B sono ancora dietro a leccarsi le ferite dopo un brutto esordio, ovvero Egitto e Ghana. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte e tre le partite, con le probabili formazioni delle sei squadre che scenderanno in campo.

La Guinea Equatoriale per continuare a crederci

Dopo l'incredibile pareggio nella prima giornata contro la strafavorita Nigeria, la Guinea Equatoriale affronterà in questa seconda giornata una formazione sicuramente più abbordabile, ovvero la Guinea-Bissau. Appuntamento per domani ore 15 italiane allo stadio Alassane Ouattara. Verosimilmente sia il commissario tecnico Obiang Bicogo che il suo sfidante Candé dovrebbero optare per gli stessi primi undici che sono scesi in campo nelle rispettive gare d'apertura. I Tuoni sono reduci dal pareggio con la Nigeria grazie al gol di Iban Savador Edu al 36' del primo tempo, salvo poi aver subito il gol del definitivo pari due minuti dopo da Osimhen. Dall'altra parte, la partita dei Licaoni contro la Costa d'Avorio si era già compromessa dopo 4' minuti, ma domani avranno la possibilità di rifarsi. Certamente, in caso di successo, la Guinea Equatoriale potrebbe cominciare a sognare in grande visto che potrebbe o portarsi in testa nel girone oppure continuare a occupare stabilmente la seconda piazza per poi giocarsi tutto la terza giornata contro i padroni di casa della Costa d'Avorio.

Guinea Equatoriale (4-2-3-1): Owono; Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Nchama; Bikoro, Ganet; Edu, Machin, Buyla; Nsu

Guinea-Bissau (4-3-3): Djoco; Encada, Sangante, Djalo, Candé; Cassama, Semedo, Bikel; Rodrigues, Baldé, Mané

Tutto o niente per Osimhen e compagni

Siamo già al dunque per la Nigeria che non può permettersi di fallire l'appuntamento dopo il pareggio deludente nel debutto contro la Guinea Equatoriale. Davanti però ci sono i padroni di casa della Costa d'Avorio e il pubblico giocherà sicuramente un fattore fondamentale in un incontro come questo, anche perché in caso di successo gli Elefanti sarebbero praticamente con un piede e mezzo al turno successivo. Queste le probabili formazioni della sfida che si giocherà giovedì 18 gennaio alle ore 18 sempre allo stadio olimpico Alassane Ouattara.

Costa d'Avorio (4-3-3): Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, Fofana; Boga, Krasso, Bamba.

Nigeria (4-1-4-1): Nwabili; Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Zaidu; Onyeka; Simon, Yusuf, Iwobi, Lookman; Osimhen.

Egitto contro Ghana, chi perde rischia grosso

Secondo big match di giornata, questo valevole per il girone B, con l'Egitto che sfida il Ghana. Due squadre attrezzate per arrivare fino in fondo ma che hanno cominciato una male e l'altra peggio. L'Egitto, finalista nell'ultima rassegna, è stato fermato dal Mozambico per 1-1, mentre le Black Star hanno perso contro Capo Verde all'ultimo respiro. Dunque, l'Egitto potrebbe anche permettersi di pareggiare dopo la partita iniziale, mentre il Ghana può solamente vincere. L'appuntamento è alle 21 allo Stade Félix Houphouët-Boigny della capitale Abidjan. Questi i possibili primi undici delle due squadre.

Egitto (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdi; Elneny, Faty, Zizo; Salah, Mohamed, Trezeguet.

Ghana (4-2-3-1): Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba; Paintsil, Konigsdorffer, Ayew; Semenyo.

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.