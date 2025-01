Il Monza offre Patrick Ciurria ai nerazzurri. E il Mantova insiste per Nicholas Bonfanti

Primi giorni interlocutori sul mercato del Pisa, anche se la società vuole mantenere equilibrio e spogliatoio, ragion per cui sta mettendo non dovrebbe effettuare operazioni eclatanti. Una strategia attendista, valutando anche il da farsi con le idee chiare, cercando eventualmente anche operazioni in prospettiva.

La novità, per la corsia di destra, è Patrick Ciurria, offerto al Pisa dal suo entourage. Il 29enne di proprietà del Monza, ex Spezia e Pordenone, tra i protagonisti della promozione in Serie A dei brianzoli nel 2022, proprio a discapito dei nerazzurri, ha recuperato da un infortunio al menisco a fine settembre ed è tornato in pianta stabile in squadra. Il giocatore sembra tornato in forma, avendo giocato 20’ contro la Juventus e una partita intera contro il Parma, ma è stato offerto a diverse squadre.

Così l’esterno è stato proposto anche al Pisa, dato anche il buon rapporto tra l’agenzia Tmp Soccer, che spesso fa affari con la società nerazzurra. I dirigenti ci starebbero pensando, anche se il giocatore non è una priorità e non è in cima alla lista dei desideri. In quel ruolo a Monza Ciurria è chiuso da Birindelli e Pereira, oltre a Forson, per cui difficilmente riuscirebbe a ritagliarsi il suo spazio nel girone di ritorno.

La società nerazzurra però cerca profili anche molto più giovani di lui. Per l’attacco invece, se dovesse partire Nicholas Bonfanti in prestito (su di lui c’è il Mantova) in vista del possibile colpo, anch’esso proveniente dalla Serie A, si continuano a valutare i profili di Antonio Raimondo del Venezia, il cui cartellino però è di proprietà del Bologna, che continua a seguire Canestrelli, ma anche di Andrea Adorante, 8 reti in 18 gare nella Juve Stabia. L’attaccante però ha un contratto fino al 2027, ma il Pisa avrebbe almeno un’altra alternativa dalla Serie A oltre ad Alberto Cerri del Como, non una priorità.

Tra le operazioni minori da un po’ di tempo il Pisa, per un possibile acquisto in prospettiva, segue il difensore a tutto reparto Antony Angileri, 23 anni, del Monopoli, titolare con 16 presenze e due reti in Serie C. Sul capitolo cessioni invece resta da definire il futuro di Jevsenak, mentre a centrocampo potrebbe arrivare un giovane per sostituirlo, ma la società potrebbe muovere anche qualche calciatore dai prestiti.

Si punta a far giocare di più Andrea Primasso, attualmente al Sestri Levante, dove ha registrato otto presenze, solo cinque da titolare. Un altro giocatore chiuso che potrebbe essere destinato altrove è Johan Guadagno, qualche scampolo di presenza nel Campobasso. Potrebbe finalmente trovare destinazione Davide Di Quinzio. Rimasto in nerazzurro da fuori lista, il Pisa potrebbe cederlo al Pavia con cui c’è un discorso ben avviato, anche a titolo definitivo.

Resta sempre attenzionata la questione Francesco Coppola, con la Reggiana che sta sempre trattando col Pisa, ma la società nerazzurra vuole garanzie sul minutaggio, altrimenti rimarrà alla Vis Pesaro dov’è titolare fisso.