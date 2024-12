Coppa Italia, Fonseca soddisfatto: "I ragazzi hanno giocato una gara molto seria"

Milano, 3 dicembre 2024 – Il Milan, nonostante il turnover (soprattutto nel reparto arretrato) operato da Fonseca, fa un sol boccone del Sassuolo e lo travolge con un netto 6-1 centrando la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Contro la squadra di Grosso, che anche in chiave campionato, al pari del collega portoghese, ha tenuto a riposo gran parte dei titolari, i rossoneri hanno subito schiacciato sull’acceleratore chiudendo i conti nei primi 23’. La rete di Chukwueze, autore di una doppietta nei primi 45’, ha infatti stappato ben presto la partita e dato il La allo show dei rossoneri che hanno rimpinguato il loro bottino con Reijnders, anche oggi sontuoso al pari di Leao, il quale ha messo la firma sul 4-0 di fine primo tempo. Nella ripresa sono poi arrivati anche i sigilli di Calabria e Abraham, inframezzati dal gol della bandiera di Mulattieri. Nonostante il gol incassato, questa sera sono arrivate solo note liete per mister Paulo Fonseca, che vede il suo Milan in costante crescita e che è apparso raggiante a fine gara ai microfoni di Mediaset: “Abbiamo fatto una bellissima partita. Il primo tempo è stato magnifico, che mi ha anche aiutato a gestire meglio i giocatori. Non c’è nulla da dire. Solo cose buone, perché siamo stati bravi abbiamo giocato una partita molto seria. I ragazzi hanno avuto un atteggiamento tanto serio e sono ovviamente molto soddisfatto”. Molto positivo anche il contributo delle seconde linee, che potrebbero dare certezze anche in termini di competitività su più fronti: “Io ho sempre detto che ho fiducia in tutti i miei giocatori. È per questo che giocano tutti. Oggi sono molto soddisfatto perché anche quelli che giocano di meno hanno fatto una partita magnifica e mi hanno detto che sono sempre pronti per scendere in campo. È quello che io voglio sentire ed è anche per questo che mi sento così soddisfatto”.

Adesso il cammino di Coppa Italia mette di fronte ai rossoneri una tra Sampdoria e Roma, ex squadra di Fonseca: “Non ho ancora pensato a questo. Adesso tornerò a casa e inizierò a pensare alla gara contro l’Atalanta di venerdì”. Tra gli aspetti più positivi di oggi, l’atteggiamento grintoso in riaggressione una volta persa palla: “In queste gare si rischia sempre un po’ di rilassamento. Ho detto ai giocatori prima della partita che sarebbe stato importante iniziare con grande intensità e pressare alto per recuperare la palla. Loro lo hanno fatto e sono contento di questo. In passato contro le big abbiamo avuto un atteggiamento sempre perfetto, mentre contro le altre squadre la serietà di questa è un po’ mancata. Quando vedo i giocatori giocare così non posso che essere contento. Io sono responsabile di tutto quello che succede in squadra e forse in alcune partite non ho fatto capire bene ai ragazzi l’importanza della posta in palio. Non scappo di fronte a queste responsabilità”. Voto positivo anche per Leao: “È difficile individualizzare quando tutti hanno fatto una grande partita. Sono soddisfatto di quello che ha fatto Rafa e di tutti gli altri”.