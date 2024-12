Coppa Italia, ottavi di finale: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 16 dicembre 2024 – Tra domani e dopodomani si delineeranno ufficialmente i quarti di finale di Coppa Italia. Finora, le squadre che si sono qualificate al turno successivo della competizione sono: Bologna (che ha sconfitto il Monza 4-0 al Dall’Ara), Milan (che ha superato il Sassuolo 6-1), Empoli (che ha eliminato la Fiorentina ai calci di rigore, e Lazio, uscita vincitrice dallo scontro contro il Napoli. Dopo una settimana nella quale ci si è dedicati al campionato e alle varie competizioni europee, domani torna la Coppa Italia con la prima sfida in programma che vedrà contrapposte la Juventus di Thiago Motta e il Cagliari di Nicola. Mercoledì, invece, sarà la volta di Atalanta - Cesena e Roma - Sampdoria, e giovedì chiuderà gli ottavi Inter - Udinese.

Juventus – Cagliari

I bianconeri sono reduci dal deludente pareggio in casa contro il Venezia, maturato all’ultimo secondo grazie al calcio di rigore realizzato da Dusan Vlahovic. Il clima attorno alla squadra di Thiago Motta è tutt’altro che sereno, con la Juventus che in campionato si trova addirittura in sesta posizione ed è reduce da quattro pareggi di fila, che non possono soddisfare l’ambiente. L’ultima sfida contro il Venezia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la squadra che ha avuto un pesante confronto anche con i sostenitori della curva. Dall’altra, invece, c’è il Cagliari di Nicola, che dopo la sconfitta rimediata in casa contro l’Atalanta è scivolato al terzultimo posto a quota 14 punti. La classifica in basso è corta: i sardi, infatti, si trovano a due sole lunghezze dal dodicesimo posto, e nelle ultime due uscite i rossoblù sono riusciti a tenere testa a squadre come Atalanta e Fiorentina, per poi uscire sconfitti soltanto per 1-0. La sfida di domani, quindi, rappresenta un’opportunità per entrambe: per la Juventus significa rilanciarsi, mentre per il Cagliari può essere un modo di caricarsi in vista dello scontro salvezza di domenica contro il Venezia. La vincente tra queste due squadre affronterà l’Empoli.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Arbitro: Feliciani

La partita si gioca martedì 17 dicembre ore 21 (In tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity)

Atalanta – Cesena

Mercoledì, invece, andrà in scena Atalanta – Cesena: i bergamaschi sono indubbiamente la squadra più in forma del campionato, e il fatto che si trovino in testa da soli è la dimostrazione. La Dea è a tutti gli effetti una squadra schiacciasassi, con 12 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in Serie A, mentre in Champions Gasperini e i suoi hanno conquistato 11 punti, che valgono il tredicesimo posto in classifica al pari della Juventus. Il Cesena, invece, è passata agli ottavi dopo la vittoria per 1-0 contro il Pisa, e nel campionato di Serie B è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Cosenza. Mignani e i suoi si trovano al quarto posto in classifica al pari di Cremonese e Juve Stabia, ma per quanto riguarda la Coppa Italia, i bianconeri non vogliono assolutamente smettere di sognare, anche se l’avversario è il più difficile di tutti. La vincente affronterà il Bologna.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.

Cesena (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.

Arbitro: Perenzoni

La partita si disputa mercoledì 18 dicembre ore 18:30 (in tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity)

Roma – Sampdoria

La Roma sembrava uscita dalla crisi dopo la convincente vittoria per 4-1 contro il Lecce e il successo per 3-0 in Europa League contro il Braga, ma la sconfitta di ieri contro il Como ha nuovamente gettato i giallorossi nel momento negativo. A seguito del 2-0 maturato nei minuti finali per mano di Gabrielloni (93’) e Nico Paz (97’), i giallorossi hanno centrato la loro ottava sconfitta in Serie A (la quarta in cinque giornate), e si trovano addirittura al dodicesimo posto in classifica, a due lunghezze dalla terzultima posizione. La Sampdoria, invece, dopo il cambio in panchina ha fermato lo Spezia al Ferraris sullo 0-0. Semplici ha iniziato bene la sua avventura sulla panchina dei blucerchiati, e domani può regalare un sogno ai tifosi della Sampdoria. La vincente sfiderà il Milan.

Probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici.

Arbitro: Dionisi

La partita si disputa mercoledì 18 dicembre ore 21:00 (In tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity)

Inter – Udinese

L’ultima sfida degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa vedrà contrapposte Inter e Udinese, che si affronteranno giovedì 19 dicembre nella cornice di San Siro. In Serie A, i nerazzurri si trovano al terzo posto in classifica a quota 31 lunghezze, in attesa della sfida di stasera contro la Lazio, mentre in Champions sono la squadra italiana più in alto nel maxi tabellone, in sesta posizione. L’Udinese, invece, ha un po’ rallentato dopo la partenza a razzo di inizio stagione. I bianconeri, infatti, hanno registrato solo un successo nelle ultime cinque gare, ma si trovano comunque in nona posizione a quota 20 punti, ben lontani dalla zona rossa della classifica. La vincente tra queste due squadre affronterà la Lazio.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2) - J. Martinez; Darmian, Bisseck, Palacios; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-2) - Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Arbitro: Massimi

La partita si disputa giovedì 19 dicembre ore 21:00 (In tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity)