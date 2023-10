Coppa Italia, sedicesimi di finale: probabili formazioni, quando e dove vederli

Roma, 31 ottobre 2023 - Le squadre di Serie A e Serie B scenderanno anche in questa infrasettimanale, per disputare il secondo turno di Coppa Italia. Si comincerà a giocare in questi sedicesimi di finale a partire da oggi, quando alle ore 15 la Cremonese ospiterà il Cittadella, e si terminerà giovedì 2 novembre alle ore 21, con la sfida tra Torino e Frosinone. Vediamo le probabili formazioni dei vari match e dove vederli in tv.

Le sfide più calde

Tra le squadre impegnate in questo turno di Coppa Italia, ci sono alcuni incroci particolarmente interessanti. L'Udinese e il Cagliari, ad esempio, si affrontano in un match che potrebbe essere importante per svoltare un avvio di stagione claudicante da entrambe le parti, mentre Torino e Frosinone daranno certamente vita ad un match di buon livello, tra due squadre che occupano la parte centrale della classifica di Serie A.

Tutte le probabili formazioni

Cremonese - Cittadella Cremonese (3-5-2): Jungdal; Sernicola, Lochoshvili, Tuia; Sekulov, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Ciofani, Tsadjout. Allenatore: Stroppa. Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Frare, Negro, Rizza; Carriero, Danzi, Kornvig; Mastrantonio; Maistrello, Magrassi. Allenatore: Gorini. Diretta tv: Italia 1. Salernitana - Sampdoria Salernitana (4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Bradaric; Kastanos, Bohinen, Maggiore; Botheim, Martegani; Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi. Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia; Conti, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Askildsen, Ricci, Delle Monache; La Gumina, De Luca. Allenatore: Pirlo. Diretta tv: Italia 1. Bologna - Hellas Verona Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta. Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Suslov, Serdar, Lazovic; Saponara, Cruz. Allenatore: Baroni. Diretta tv: Canale 20. Genoa - Reggiana Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Badelj, Strootman, Matturro; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pajac; Portanova, Cigarini, Crnigoj; Girma, Antiste; Gondo. Allenatore: Nesta. Diretta tv: Italia 1. Lecce - Parma Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramandani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa. Parma (4-2-3-1): Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia. Diretta tv: Italia 1. Udinese - Cagliari Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Success, Lucca. Allenatore: Cioffi Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Sulemana; Viola. Allenatore: Ranieri. Diretta tv: Italia 1. Sassuolo - Spezia Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Racic; Ceide, Bajrami, Laurientè; Mulattieri. Allenatore: Dionisi. Spezia (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Gelashvili, Nikolaou; Joao Moutinho, Esposito, Kouda, Reca; Bandinelli; Moro, Antonucci. Allenatore: Alvini. Diretta tv: Italia 1. Torino - Frosinone Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric. Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Soulè, Cheddira, Reinier. Allenatore: Di Francesco. Diretta tv: Italia 1.

Calendario secondo turno Coppa Italia

Cremonese - Cittadella, oggi ore 15 Salernitana - Sampdoria, oggi ore 18 Bologna - Hellas Verona, oggi ore 21 Genoa - Reggiana, domani ore 15 Lecce - Parma, domani ore 18 Udinese - Cagliari, domani ore 21 Sassuolo - Spezia, giovedì 2 novembre ore 18 Torino - Frosinone, giovedì 2 novembre ore 21 Leggi anche: Pallone d'oro 2023, otto volte Messi: "Grazie Diego"