Coppa Italia, semifinali di ritorno: probabili formazioni, quando e dove vedere le partite

Milano, 22 aprile 2024 - È arrivato il momento del penultimo atto della Coppa Italia 2023/2024, con le semifinali di ritorno. Dopo le gare d'andata disputate nella prima settimana di Aprile, tutto è ancora possibile: da una parte Lazio e Atalanta cercheranno di ribaltare i risultati maturati a Torino (2-0 Juve) e a Firenze (1-0 viola), dall'altra i bianconeri e la squadra di Vincenzo Italiano saranno chiamati a tenere botta fuori casa per accedere alla finale di Roma. Analizziamo nel dettaglio le due partite, vediamo le probabili formazioni e dove poter seguire le gare in televisione.

L'Olimpico "l'uomo in più" per la remuntada biancoceleste, ma Allegri è pronto

Due a zero, Vlahovic e Chiesa. Si ripartirà da qui domani sera (martedì 23, ndr) allo Stadio Olimpico nel ritorno della semifinale tra Lazio e Juventus. I bianconeri partono decisamente favoriti visto il doppio vantaggio, ma non per questo si può tenere la guardia bassa. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha avvisato tutti: "Troveremo una Lazio che vorrà fare la partita con grande aggressività. Bisogna fare una grande partita". Dall'altra parte, Tudor ha analizzato che cosa servirà ai suoi ragazzi per cercare di ribaltare il risultato di venti giorni fa: "Possesso, attacco nello spazio, aggressività, compattezza, concentrati. Bisogna tenere questo a lungo termine, per 90 minuti o magari per i supplementari. Poi si vince con la qualità dei giocatori". Lato formazioni, c'è più incertezza nei padroni di casa rispetto agli ospiti. Ci saranno cambiamenti rispetto alla sfida di campionato contro il Genoa, a partire dal pacchetto arretrato dove Romagnoli dovrebbe partire dal primo minuto e anche Hysaj, visto che Lazzari è uscito acciaccato dalla gara contro il Grifone. Immobile è vicino al rientro al 100%, ma là davanti dovrebbe essere confermato il Taty Castellanos con Luis Alberto e Felipe Anderson a supporto. Per quanto riguarda la Juventus, Allegri non potrà contare su Gatti in difesa (squalificato), quindi dentro Rugani con Bremer e Danilo. Si dovrebbe rivedere McKennie dal primo in mediana, davanti non si toccano Chiesa e Vlahovic i mattatori dell'andata. Il match sarà diretto da Daniele Orsato, calcio di inizio alle ore 21. Di seguito le probabili formazioni.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Una poltrona per due, al Gewiss solo una tra Atalanta e Fiorentina esulterà

Un gol di differenza. La perla di Rolando Mandragora al 31' dell'andata, con le numerose chance sprecate dalla Dea e le paratone di Marco Carnesecchi. Un gol che non fa di certo dormire sonni tranquilli a Vincenzo Italiano che, dopo l'accesso alle semifinali di Conference e la vittoria in campionato contro la Salernitana, vuole portare a casa anche la seconda finale consecutiva di Coppa Italia in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno sulla panchina della Fiorentina. Dall'altra parte non è da meno l'Atalanta che, dopo l'impresa contro il Liverpool in Europa League e la vittoria sofferta a Monza nella giornata di ieri (domenica 21, ndr), vuole rimontare e togliersi la soddisfazione di avere la possibilità di giocarsi almeno un trofeo questa stagione, al netto di come andrà la semifinale europea contro il Marsiglia. Lato formazioni, Gasperini dovrebbe puntare di nuovo su Scamacca dopo avergli concesso un po' di riposo a Monza, dietro di lui De Ketelaere e Koopmeiners. Mentre Italiano è pronto a cambiarne solo due rispetto al match di andata: Biraghi per Parisi sulla corsia e Barak in mediana con Mandragora, mentre davanti gli interpreti saranno gli stessi: Nico, Beltran e Koaumé dietro a Belotti. Il match sarà diretto dal signor La Penna, calcio di inizio alle ore 21. Di seguito le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Dove vedere le semifinali di ritorno

Le due semifinali di ritorno saranno disponibili in chiaro su Mediaset, oltre al live streaming su Mediaset Inifinity, il canale di riferimento sarà Canale 5. In particolare, martedì 23 aprile dalle ore 21.00 ci sarà Lazio-Juventus, con un ampio pre partita a partire dalle ore 20 che sarà visibile sul Canale 20. Mentre mercoledì 24 aprile, sempre su Canale 5, in diretta dalle ore 21.00, dal Gewiss Stadium di Bergamo sarà la volta di Atalanta-Fiorentina. Anche in questo caso pre partita dalle ore 20 sempre sul Canale 20 di Mediaset, oltre che sulla piattaforma Infinity.