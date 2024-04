Juventus, Allegri: "Obiettivo vincere la Coppa Italia. La Lazio ci aggredirà"

Torino, 22 aprile 2024 – Dopo la brutta prestazione di Cagliari, in occasione della quale è arrivato il secondo pareggio consecutivo in campionato, la Juventus si rituffa nella Coppa Italia, dove c'è da difendere il vantaggio di 2-0 accumulato nella semifinale d'andato contro la Lazio per staccare il pass per l'atto conclusivo. "Troveremo una Lazio che giocherà una partita molto aggressiva, dovendo recuperare due gol di svantaggio. Sta cambiando rispetto alla squadra allenata da Maurizio Sarri, sono molto più aggressivi - il pensiero di Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa - Domani sarà una gara difficile, da dentro o fuori, sarà una semifinale di ritorno di Coppa Italia e ci giocheremo l'accesso in finale. La Lazio ci aggredirà, dovremo farci trovare pronti. Sarà un match molto lungo".

Ambizione e pressione

Il recente precedente in campionato sicuramente insegna che per i bianconeri non sarà facile affrontare in trasferta i capitolini, che il 30 marzo - alla prima di Igor Tudor in panchina - si sono imposti 1-0 grazie al gol nel recupero di Marusic. Ma l'obiettivo finale di Coppa Italia è troppo importante per essere mancato. "Quest'anno siamo partiti con due obiettivi: qualificarci per la prossima edizione di Champions League – momentaneamente siamo terzi in classifica – e vincere la Coppa Italia. Io dico sempre che quando si gioca, l'obiettivo deve essere quello di arrivare fino in fondo alle competizioni, sempre. Il nostro focus adesso deve essere quello di arrivare fino in fondo in Coppa Italia e martedì dovrà essere soltanto questo il nostro obiettivo. La squadra - sottolinea Allegri - sarà motivata e sono sicuro che nessuno di noi sta pensando ai due gol di vantaggio della gara di andata. Quando sei alla Juventus devi giocare per ottenere i risultati, per vincere. L'ambizione deve sempre essere massima. Quando giochi in una grande squadra è importante vivere con il desiderio e, di conseguenza, con la pressione di cercare di vincere trofei".

Singoli

Su alcuni singoli e sulla formazione che scenderà in campo all'Olimpico dal primo minuto, Allegri aggiunge: "Chiesa ha sempre preso parte alle azioni più importanti della squadra in queste settimane. Oggi valuterò la condizione di tutti i giocatori in allenamento, ma con la consapevolezza che anche i cambi saranno fondamentali, servirà il contributo di tutti. Yildiz sta seguendo un percorso, ha qualità straordinarie. Prendiamo come esempio Bremer: quest’anno è diverso da quello della passata stagione, qui alla Juventus la maglia pesa di più. Dopo un anno e mezzo siamo tornati a disputare gare cruciali: con questi match si impara e si cresce, si capisce quale sia la pressione dell'indossare questi colori".

