Diretta Italia-Ecuador, formazioni ufficiali: dentro Raspadori e Zaniolo, fuori Retegui

Harrison (Stati Uniti d'America), 24 marzo 2024 – L’Italia affronta l’Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey nella seconda amichevole di preparazione agli Europei dopo la vittoria per 2-1 con il Venezuela.

La formazione ufficiale dell’Italia con il Ct Spalletti che ha scelto la coppia Zaniolo-Raspadori in attacco. Fuori l’autore della doppietta con il venezuela, Retegui

In campo: Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni, Bellanova, Dimarco, Barella (C), Jorginho, Pellegrini, Zaniolo, Raspadori