Empoli-Lecce 1-1, una papera e un autogol animano il pomeriggio al Castellani

Empoli, 11 dicembre 2023 - Empoli e Lecce non sono andati oltre il pari, nel primo dei due posticipi del lunedì di Serie A. Il match del Castellani si è concluso sul punteggio di 1-1, frutto di due gol un po' casuali e rocamboleschi. I salentini, infatti, erano riusciti a portarsi in vantaggio al minuto 64 grazie ad una conclusione dalla lunga distanza di Banda, che Berisha non è riuscito goffamente ad addomesticare. La marcatura del pareggio dei padroni di casa è poi arrivata per via di un autogol di Rafia su cross di Cambiaghi. Ottima la prestazione di Falcone, estremo difensore ospite che ha salvato i suoi in diverse occasioni nell'arco della sfida.

Le formazioni titolari

Sia Aurelio Andreazzoli che Roberto D'Aversa schierano le proprie rispettive squadre con il 4-3-3 di partenza. L'Empoli schiera Berisha tra i pali e Bereszynski, Ismajli, Luperto e Bastoni nella linea difensiva. Kovalenko, Grassi e Maleh sono i tre centrocampisti centrali, mentre Cambiaghi, Caputo e Cancellieri formano il tridente offensivo. Dall'altra parte il Lecce difende la porta con Falcone, aiutato da Gendrey e Dorgu nei ruoli di terzini e da Baschirotto e Pongracic in quelli da centrali. Oudin, Ramadani e Gonzalez si posizionano a metà campo, mentre Sansone e Banda sono le due ali ai fianchi della prima punta Piccoli.

Primo tempo

L'Empoli inizia il match con la giusta grinta. La prima incursione centrale di Cambiaghi viene stroncata da un intervento falloso, che costa il primo cartellino giallo del match a Gonzalez a soli quattro minuti dall'inizio della partita. Bastoni si presenta sul punto di battuta e calcia alto sopra la traversa, senza creare alcun patema a Falcone, che osserva il pallone terminare in curva. Il Lecce risponde subito e lo fa al minuto 8: Pongracic trova lo spazio e il tempo per deviare di testa dal cuore dell'area di rigore, ma Berisha è attento e smanaccia in calcio d'angolo la prima vera chance dell'incontro. Attorno al quarto d'ora Gonzalez cerca fortuna da fuori senza averne troppa, mentre Cancellieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo incorna fuori dallo specchio della porta. Piccoli è protagonista di un paio di tentativi tra il 19' e il 22': prima gira di prima un traversone di Dorgu, calciando fuori; poi va non troppo lontano dal secondo palo, dopo aver ricevuto palla da Sansone ed essersi girato, sorprendendo la difesa avversaria. Il match è vivo ed entrambe le squadre si rispondono colpo su colpo. Al minuto 25 Falcone deve rimediare ad un errore di Dorgu, che aveva perso una brutta palla sul pressing di Cambiaghi, poi andato efficacemente alla conclusione. Al 27', invece, Luperto si mangia un gol mancando la sfera a due passi dalla porta avversaria, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ultimi venti minuti scorrono senza particolari emozioni, ad eccezione di un infortunio muscolare che ferma Caputo e costringe Andreazzoli al primo cambio anticipato. Le due squadre vanno al riposo all'intervallo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un paio di sostituzioni, una per parte. L'Empoli cerca di fare male fin dai primi secondi della seconda frazione di gioco. Al minuto 48 Grassi sfrutta una ribattuta centrale della difesa ospite per calciare, ma Falcone è bravo a bloccare la sfera e a farla sua. Lo stesso estremo difensore dei salentini è bravissimo su un altro tentativo di Grassi, scoccato dal limite dell'area, che viene deviato in calcio d'angolo. Il Lecce si porta in vantaggio al minuto 64: Banda calcia da lontano, circa venticinque metri, a Berisha il pallone sfugge e gli finisce tra le gambe; papera del portiere empolese, che non può far altro che raccogliere la sfera dal sacco. Passa qualche minuto e al 72' arriva il pareggio dei padroni di casa. Anche in questo caso, la marcatura è piuttosto casuale: Cambiaghi cerca qualche compagno con un traversone dalla fascia destra, ma trova invece Rafia che, in maniera molto sfortunata e goffa, beffa il proprio portiere per l'autogol che vale l'1-1. Falcone è ancora super al 78', quando effettua un doppio intervento prima in uscita e poi su Cambiaghi, mentre sessanta secondi dopo fa una gran parata sul tiro al volo di Luperto. Nel finale l'Empoli spinge, senza riuscire però a bucare la difesa avversaria.

Il tabellino del match

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski (46' Ebuehi), Ismajli, Luperto, Bastoni; Kovalenko (80' Fazzini), Grassi, Maleh (63' Marin); Cambiaghi, Caputo (41' Shpendi), Cancellieri (80' Gyasi). Allenatore: Andreazzoli. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu (46' Gallo); Oudin (60' Rafia), Ramadani (86' Kuba), Gonzalez (70' Blin); Sansone, Piccoli (60' Krstovic), Banda. Allenatore: D'Aversa. Marcatori: 64' Banda (Lec), 71' Rafia (Emp, autogol) Direttore di gara: Andrea Colombo Cartellini gialli: Gonzalez (Lec), Maleh (Emp), Grassi (Emp), Ramadani (Lec) Cartellini rossi: -